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No podrá seguir delinquiendo: Alias ‘Flecha’, cabecillas de las Farc de Calarcá, es sometido a la justicia por De la Espriella

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Sometido a la justicia Alias ‘Flecha’, uno de los cabecillas de las Farc de Calarcá. Este criminal llevaba 15 años sembrando el terror, formando parte de la estructura criminal y relacionado con acciones armadas, atentados y el desplazamiento forzado de miles de personas. Alias ‘Flecha’ dirigía la comisión armada de Calarcá y ahora tendrá que comparecer ante la justicia por los crímenes cometido, entre ellos, el atentado del pasado 30 de noviembre del 2025 contra el Ejército Nacional en Tibú.

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