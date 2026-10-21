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Javier Milei

Javier Milei califica a Pedro Sánchez de "dictador" y llama a los españoles a "sacar a los socialistas a patadas"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
El mandatario argentino arremetió contra el jefe del Gobierno español durante una intervención en el Real Casino de Madrid.

El presidente argentino, Javier Milei, protagonizó este miércoles un nuevo enfrentamiento contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una intervención en el Real Casino de Madrid.

En el encuentro, organizado por Nueva Economía Fórum, Milei describió a Sánchez de “impresentable dictador” y cuestionó su gestión política y económica. Sus declaraciones llegaron en su séptima visita a España desde que llegó a la Presidencia argentina, en diciembre del año 2023.

“Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas”, aseguró Milei frente a los asistentes, según la agencia EFE. Con estas palabras, el mandatario argentino manifestó de forma abierta su respaldo a las fuerzas políticas españolas contrarias al actual Gobierno.

El discurso estuvo marcado por sus críticas al socialismo, al cual responsabilizó de problemas económicos y sociales tanto en Argentina como en España. Milei defendió las ideas liberales y presentó la experiencia de su Gobierno como una alternativa contra las políticas intervencionistas.

Otro de los principales blancos de sus declaraciones fue la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez. Milei se refirió a la llegada de inmigrantes a Ceuta, territorio español que se sitúa en el norte de África, y acusó a los socialistas de usar la inmigración con fines electorales.

“Cada inmigrante es un voto”, aseguró el presidente argentino al cuestionar la actuación del Gobierno español, según EFE. La afirmación hizo parte de una intervención en la que vinculó la gestión migratoria con lo que él piensa que es un deterioro económico y social de Europa.

Milei igualmente defendió las reformas aplicadas en Argentina y cuestionó la intervención estatal en la economía. Sobre todo, resaltó la eliminación de la ley de alquileres impulsada en el Gobierno de Alberto Fernández, una medida que su administración presentó como un mecanismo para ampliar la oferta de viviendas disponibles.

En su exposición, insistió en que el mercado debe de tener un papel central en la actividad económica y criticó las políticas de bienestar promovidas por los sectores de izquierda.

La intervención de Milei llegó en un momento de tensión política en España, con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Su respaldo público a los sectores de derecha y sus ataques en contra de Sánchez lo situaron de manera directa en el debate electoral del país europeo.

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