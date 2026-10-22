Javier Milei da un paso contundente en lucha regional contra el narcotráfico y designa a las FARC y ELN como grupos terroristas

El gobierno del presidente Javier Milei en argentina dio otro paso determinante dentro de la estrategia hemisférica, promovida por estados unidos, para profundizar la lucha contra el crimen organizado en el continente. Argentina acaba de designar como grupos terroristas a bandas del narcotráfico que operan desde Colombia, Ecuador y México. El gobierno de Milei considera que las narcobandas colombianas de las FARC y el ELN tienen "delirantes ideas" que han provocado violaciones de derechos humanos e intentos de golpes de estado.