"Esto es territorio chavista": graban a "jefa comunal" cuestionando actividad infantil en cancha popular de Caracas

Un video difundido recientemente en redes sociales muestra a una "jefa comunal" del chavismo confrontando a los organizadores de una jornada deportiva infantil en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

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De acuerdo con el argumento de la dirigente vecinal, el espacio (una cancha) no puede ser usado por opositores, ya que es "territorio chavista".

"Toda esta cuadra aquí es revolucionaria, este es territorio chavista, así que no me importa", dijo de forma tajante la mujer.

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Ante esas palabras, un hombre le contestó: Pero es que esto fue una actividad para los niños, mami, ¿ustedes creen que van a durar aquí toda la vida? Esto se acabó".

Finalmente, la mujer replicó: Vamos a grabar esto que estás diciendo (...) Estos señores son de la oposición e hicieron una actividad política aquí.

La situación generó tensión en el lugar, ya que la actividad consistía en juegos comunitarios y entrega de refrigerios a los menores del sector.

Los llamados "jefes comunales" (término que engloba a los jefes de comunidad, jefes de calle y voceros de los Consejos Comunales o comités de los CLAP) son "líderes" vecinales que operan como el eslabón más directo del partido de gobierno (PSUV) dentro de los barrios populares de Venezuela.

Aunque nacieron bajo la premisa de impulsar la "democracia participativa" y autogestionar proyectos locales, defensores de derechos humanos y la propia ciudadanía critican que estas estructuras se han transformado en mecanismos de control social, discriminación política y división comunitaria.