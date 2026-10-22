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"La dictadura no ha acabado, solo cambió de cara": venezolanos en las calles piden el regreso de María Corina Machado

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves 22 de octubre, los ciudadanos salieron a las calles en Venezuela y otras partes del mundo para protestar contra la dictadura chavista y el regreso de la líder democrática María Corina Machado. Precisamente, desde La Haya, en Países Bajos, la activista venezolana Zulima Quiñones se refirió a la jornada y aseguró que se exige la libertad de todos los presos políticos civiles y militares de Venezuela, las víctimas de desaparición forzada y la libertad del país.

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