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Régimen de Irán

Jefe negociador del régimen de Irán asegura que el Estrecho de Ormuz será administrado por Teherán

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefe negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf - Foto de archivo: EFE
Jefe negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf - Foto de archivo: EFE
El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo vital que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Su importancia radica en que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

Este lunes, el jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las condiciones en el Estrecho de Ormuz no volverán a ser las mismas que antes de la guerra y que esa vía será "administrada" por su país.

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"Todos deben saber que la administración del Estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", aseveró el funcionario de la dictadura ayatolá.

"Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el Estrecho de Ormuz", acotó.

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Por otra parte, denunció que Israel se ha mostrado "ferozmente opuesto a este proceso de negociación, al que ve como una amenaza para su propia existencia y busca sabotearlo".

Teherán exige que se incluya a Líbano en el pacto para poner fin al conflicto, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó recientemente que su ejército no se retiraría del sur de ese país, donde ataca al grupo proiraní Hezbolá.

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El pasado sábado, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que el paso seguro por el Estrecho de Ormuz "se mantuvo intacto" luego de que el régimen iraní afirmara más temprano haberlo cerrado como consecuencias de las supuestas violaciones del acuerdo al cese al fuego.

"El tráfico de buques comerciales en el Estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio, mientras las fuerzas de Estados Unidos continuaban operando en la zona para apoyar la libertad de navegación", escribió el Comando Central en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo vital que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo.

Su importancia radica en que por esta vía de apenas unos 33 kilómetros de ancho transita cerca del 20% del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

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