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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Cúcuta

Así fue la valiente reacción de policías colombianos para responder a un atentado contra el comandante de Norte de Santander

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de Policía de Colombia (AFP)
Foto de referencia de Policía de Colombia (AFP)
Las impactantes imágenes muestran la respuesta de los agentes durante el ataque ocurrido en zona rural del municipio de El Zulia.

Un video grabado por un Policía de los Comandos Jungla de Colombia capturó el momento exacto en que uniformados repelieron un atentado contra el comandante de la Policía del departamento de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela.

Las impactantes imágenes muestran la respuesta de los agentes durante el ataque ocurrido en zona rural del municipio de El Zulia.

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El atentado en Norte de Santander se registró cuando hombres armados lanzaron explosivos y dispararon contra el grupo de avanzada que acompañaba al alto oficial policial. Según las autoridades, el grupo guerrillero ELN es señalado como el responsable del ataque contra los uniformados en esta zona estratégica del país.

Las imágenes captadas por uno de los policías que participaba en el combate muestran la intensidad del enfrentamiento en la carretera. Los Comandos Jungla respondieron al fuego enemigo mientras protegían al comandante departamental.

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Como resultado del ataque, dos agentes resultaron heridos durante el enfrentamiento con los grupos armados.

Las autoridades desplegaron inmediatamente operativos de búsqueda para capturar a los responsables del atentado contra la comitiva policial.

El incidente ocurrió cerca de la zona del Catatumbo, región que históricamente ha registrado presencia de grupos armados ilegales y que representa uno de los principales desafíos de seguridad en la frontera colombo-venezolana.

Los Comandos Jungla, unidad élite de la Policía Nacional especializada en operaciones en zonas de difícil acceso, demostraron su capacitación para responder a este tipo de ataques.

Las autoridades continúan las labores de inteligencia para identificar y capturar a los integrantes del grupo armado responsable del atentado, mientras tanto, el comandante de la Policía de Norte de Santander resultó ileso gracias a la rápida reacción de sus escoltas y el equipo de seguridad que lo acompañaba.

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