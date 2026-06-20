Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

El alto mando militar conjunto del régimen de Irán, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, afirmó el sábado que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo.

TE PUEDE INTERESAR

La dictadura de los ayatolás aseguró que la presunta decisión de haber vuelto a bloquear el paso marítimo era consecuencia de las supuestas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con lo que informó Mehr, la agencia de noticias del régimen iraní.

Según indicó, el cierre es el "primer paso" en respuesta a lo que fue descrito como incumplimientos de los compromisos y advirtió que se tomarán nuevas medidas si continúa la "agresión".

Sin embargo, en entrevista con Fox News, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró en la mañana del sábado que, hasta ese momento, todavía no existían pruebas del bloque del régimen iraní.

Las declaraciones de ambos lados se conocen apenas tres días después de que el presidente Donald Trump confirmara que ya había firmado el memorando de entendimiento para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente.

Desde el viernes, sin embargo, se preveía que el cruce de ataques en el sur del Líbano entre el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hezbolá amenazaban con romper el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y el régimen de Irán.

Cabe resaltar que los bombardeos de Israel estuvieron dirigidos contra más de 100 objetivos de los terroristas en el sur del Líbano mientras que, en los ataques de los terroristas —apoyados por el régimen iraní— se usaron plataformas de lanzamiento de cohetes para atacar poblaciones civiles y destruir tres tanques israelíes donde murieron cuatro militares.

El Ejército de Israel, por su parte, reportó haber dado de baja a "decenas" de miembros de Hezbolá.

El ministerio de Defensa de Israel señaló que los ataques iban dirigidos contra operativos e infraestructura de Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano y que se llevaron a cabo en respuesta a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del grupo que históricamente ha recibido apoyo militar del régimen de Irán.

Las acciones militares contra Hezbolá, según advirtió Israel, iban a continuar "según sea necesario".

Un nuevo cierre al estrecho de Ormuz afectaría nuevamente a la economía global al tratarse de una vía marítima vital por donde transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo y el 20% del gas natural licuado.

Estados Unidos, sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones del régimen de Irán, que podrían desatar una nueva ola de ataques en Medio Oriente.