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Viernes, 17 de julio de 2026
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Régimen venezolano

Venezuela accedió a 346 millones de dólares del FMI para atender la crisis tras los terremotos

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela (AFP)
Hasta el momento, la tragedia deja más de 5.000 muertos y 16.740 lesionados.

Este viernes el régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, anunció que el Fondo Monetario Internacional le entregará, de "sus propios recursos", 346 millones de dólares para atender la crisis tras los terremotos.

Hasta el momento, la tragedia deja más de 5.000 muertos y 16.740 lesionados, según el más reciente informe del ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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Asimismo, más de 800 edificios han presentado afectaciones, de los cuales un centenar quedaron en pérdida total.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia", señaló el régimen en un comunicado.

Según menciona el comunicado, "esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

"Agradezco a la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso".

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Pese a la inacción del régimen y su falta de previsión, misma que agravó la tragedia, finalizó señalando: "seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país".

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