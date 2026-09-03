Inpec trasladó a Kiko Gómez tras las investigaciones por atentado a la Procuraduría: un celular habría sido encontrado en su celda

Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, el exgobernador de La Guajira, condenado por homicidio, resultó vinculado a un presunto atentado contra un funcionario de la Procuraduría que participó y apoyó la condena en su contra. Por esta razón, el Inpec ordenó su traslado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

VEA TAMBIÉN “A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar o

Kiko Gómez negó cualquier vínculo con el atentado en la Procuraduría; sin embargo, las investigaciones advierten su presunta responsabilidad en los hechos, que ahora son materia de verificación por parte de la Fiscalía. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que avanzan las indagaciones y no descartó que al exgobernador lo trasladaran de cárcel, como efectivamente ocurrió.

Cabe resaltar que, luego de las advertencias y del anuncio de investigaciones, el Inpec adelantó una requisa y encontró en la celda de Kiko Gómez un celular, lo que motivó su traslado. Estaba en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, y ahora se convierte en el nuevo huésped de Picaleña, en Ibagué.

“Quiero decir que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados”, dijo el mandatario en la reunión con las altas cortes.

VEA TAMBIÉN Juez ordenó a Abelardo de la Espriella suspender los bombardeos contra grupos armados: esto se sabe o

Asimismo, el traslado de Kiko Gómez ocurre mientras en la Fiscalía avanzan las verificaciones para establecer si tendría responsabilidad en el atentado y las amenazas en contra de quienes han tomado decisiones judiciales en su contra por los delitos que lo mantienen privado de la libertad.

Del mismo modo, justamente en las últimas horas, diferentes autoridades advirtieron sobre el riesgo para los funcionarios de la justicia y señalaron que resulta necesario garantizar la seguridad de estos servidores. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, advirtió sobre la urgencia de adoptar medidas de protección.

“Quiero resaltar algo: ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia puede ser fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor debe enfrentar amenazas, riesgos o presiones por cumplir su función; su seguridad debe ser respetada y garantizada para que pueda ejercer su labor con libertad”, señaló el magistrado.

Finalmente, algunas fuentes indican que en las próximas horas se podrían conocer decisiones sobre el proceso que avanza por el atentado a la Procuraduría y que podría vincular de manera directa al exgobernador Kiko Gómez.