Festival Cordillera 2026: Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta para disfrutar del evento

Este 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cordillera 2026, un evento que reúne a los mejores representantes de la música en el parque Metropolitano Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los asistentes al festival deben considerar una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente y aprovechar al máximo la experiencia durante el evento.

Entre ellas, una de las más importantes es revisar con anticipación la programación. Esto les permitirá organizar su tiempo y asegurarse de no perderse las presentaciones de sus artistas favoritos.

Durante el festival es importante concretar puntos de encuentro en caso de extraviarse entre la multitud, así los asistentes podrán reencontrarse con sus acompañantes al final del evento.

Si la persona decide llevar un bolso, es importante que este sea pequeño, práctico y seguro. Dentro del maletín, es indispensable que las personas lleven agua para mantenerse hidratado, bloqueador, gafas y una gorra para protegerse del sol.

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En cuanto al outfit, es importante llevar unos zapatos cómodos, de preferencia tenis y una chaqueta para evitar el frío a la hora de salir del evento.

Además, debe llevar un impermeable ya que el clima de Bogotá puede ser impredecible y de esta manera estará preparado para la lluvia.

Es de señalar que el Festival Cordillera traerá este año una gran variedad de artistas tanto nacionales e internacionales.

Entre los nombres más relevantes destacan Andrés Calamaro, Caifanes, Cultura Profética, Sean Paul, Ricky Martín, Grupo Niche, Panteón Rococó, Kany García, Bonka, Doctor Krápula, Los Amigos Invisibles, Miguel Mateos entre otros.

En su quinta edición, si bien algunas bandas y artistas están repitiendo presentación, hay otras que vienen a tocar por primera vez y que llaman la atención de los asistentes, es el caso, por ejemplo, de dos de los headliners: Ricky Martin y Sean Paul.

El boricua no venía desde el 2022 cuando agotó dos fechas en el Movistar Arena, que marcaba su regreso al país tras 17 años, por lo que es una de las presentaciones más esperadas; entre tanto, el jamaiquino estuvo como invitado en el concierto de Ryan Castro en Medellín y no visitaba Bogotá desde el 2010.

Pero, a pesar de ser nombres tan relevantes, no son los únicos que debutarán en el Festival Cordillera, también estarán por primera vez, Dread Mar I, Fobia, Miguel Matos, Kapanga, Tan Biónica, Mago de Oz, Panteón Rococó, Los Amigos Invisibles, Ke Personajes, entre otros.

Por parte de la escena local también habrá debuts en Cordillera: Beéle, Grupo Niche, Doctor Krápula, Andrés Cepeda y su grupo Poligamia, Los de Adentro, Árbol de Ojos, entre otros.