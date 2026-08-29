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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Reducción de las multas y precios de licencias de conducción: De la Espriella plantea ambiciosa reforma para beneficiar a conductores en Colombia

agosto 29, 2026
Por: Luis Cifuentes
Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
El mandatario colombiano anunció que enviará al congreso un paquete de reformas de tránsito en favor de los conductores del país.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de sus redes sociales una amplia propuesta de reforma al sistema de tránsito en Colombia que busca reducir costos para los conductores del país.
La iniciativa, que planea presentar al Congreso, contempla una reducción de hasta el 50% en el valor de las multas de tránsito.

"Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos", expresó De la Espriella en su cuenta de X.

La propuesta incluye múltiples ejes de reforma. En materia de multas de tránsito, De la Espriella argumentó que "una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana". Además, planteó eliminar el requisito de "casa cárcel" para habilitar los Centros Integrales de Atención.

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Respecto a los cursos de descuento en multas, la iniciativa busca reducir en 25% su costo y eliminar las barreras que, según De la Espriella, han favorecido monopolios. A su vez, propuso fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir estos cursos directamente.

En cuanto a las licencias de conducción, el plan contempla reducir su costo, eliminar gastos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a entre ocho y 10 años, frente a la duración actual.

Sobre las fotomultas, De la Espriella prometió "ponerle freno al negocio" endureciendo los controles para su autorización. "Para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo", afirmó. También propuso establecer parámetros claros para la calibración de equipos y evitar multas por mediciones defectuosas.

La propuesta incluye una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y reducir sustancialmente las tarifas. Asimismo, planteó revisar el costo y periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para vehículos nuevos.

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"Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente. No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano", señaló De la Espriella.

El anuncio se produce en un contexto donde los costos asociados al sistema vehicular han generado quejas recurrentes entre los conductores colombianos, quienes enfrentan diversos gastos obligatorios anuales relacionados con multas, licencias y revisiones técnicas.

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