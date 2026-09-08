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Martes, 08 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

Periodista reveló el equipo de segunda división al que iría James Rodríguez: solo faltaría cerrar algunos detalles

septiembre 8, 2026
Por: David Lozano
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
El volante colombiano, quien se encuentra sin club desde mayo de 2026, estaría en negociaciones avanzadas con el equipo dirigido por el histórico Alessandro Nesta.

James Rodríguez estaría cerca de encontrar nuevo equipo y regresar al fútbol europeo. El mediocampista colombiano se encuentra en negociaciones avanzadas con el Avellino de la Serie B italiana, según informó el periodista Matteo Moretto y posteriormente fue divulgado por Samuel Vargas.

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De acuerdo con la información conocida este martes 8 de septiembre, las conversaciones entre el futbolista y el club italiano estarían avanzadas y las diferencias entre las partes serían principalmente económicas. El equipo es dirigido por Alessandro Nesta, histórico defensor italiano y campeón del mundo en 2006, quien ya habría tenido conversaciones con el colombiano.

Las posturas estarían próximas y, de acuerdo con la información publicada, solo faltaría cerrar algunos detalles para que Rodríguez pueda convertirse en nuevo jugador del conjunto italiano. Por ahora, el fichaje no ha sido oficializado.

James Rodríguez busca volver a tener continuidad

El eventual regreso a Europa se produciría después de varios meses de incertidumbre para el futbolista colombiano. James terminó su vínculo con Minnesota United en mayo de 2026, luego de un breve paso por la MLS, en el que disputó seis partidos de liga, no marcó goles y registró dos asistencias.

Su último partido con el conjunto estadounidense fue el 13 de mayo de 2026 frente a Colorado Rapids. El colombiano permaneció 70 minutos en cancha y tuvo una actuación discreta: no consiguió marcar ni asistir, aunque estuvo cerca del gol con un remate que terminó impactando en el poste.

Posteriormente, James se concentró con la Selección Colombia para disputar el Mundial de 2026. La Tricolor quedó eliminada en los octavos de final frente a Suiza, en una definición por penales, después de empatar 0-0 durante 120 minutos.

En esa Copa del Mundo tampoco consiguió marcar. De hecho, llegó a encadenar siete partidos consecutivos sin anotar en el torneo, una cifra que contrasta con su histórico protagonismo en Brasil 2014, cuando terminó como máximo goleador del campeonato.

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Ahora, a sus 35 años, James tendría una nueva oportunidad para regresar al fútbol europeo, donde ya vistió las camisetas de Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros clubes.

Finalmente, cabe resaltar que el U.S. Avellino 1912 es un club del sur de Italia que actualmente compite en la Serie B. El equipo regresó a la segunda división italiana en 2025, después de varios años en categorías inferiores, y ahora tiene como entrenador a Alessandro Nesta.

De concretarse la operación, el Avellino se convertiría en el decimocuarto club en la carrera profesional de James Rodríguez.

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