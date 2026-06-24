"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, habló respecto al rol de Delcy Rodríguez en la captura del dictador Nicolás Maduro.

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro. (…). Esta fue una operación en que lo entregan; obviamente, montan todo el escenario... Delcy Rodríguez tiene claro el papel que va a actuar", apuntó Santos.

Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

Específicamente, enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales del Ejército de EE. UU. (Delta Force). El dictador fue arrestado junto a su esposa en Caracas durante la 'Operación Resolución Absoluta'.

Recientemente, el juez federal que lleva el caso del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aceptó la solicitud de aplazamiento de la próxima audiencia. De acuerdo con el mencionado togado, quedó pautada para el miércoles 22 de julio de 2026.

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Inicialmente, la fase central del proceso judicial estaba programada para el martes 30 de junio del año en curso.

La petición fue introducida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y contó con el consentimiento explícito de la defensa de los acusados.

Maduro es considerado un dictador por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos debido a la eliminación de la separación de poderes, la represión sistemática a la disidencia, y la manipulación de los procesos electorales para mantenerse en el poder.

El autodenominado "presidente obrero" llegó al poder en marzo de 2013 como mandatario interino, tras la muerte de Hugo Chávez, quien lo había designado como su sucesor político.