Francisco Santos alerta sobre plan para sabotear proceso electoral en segunda vuelta de Colombia: "No quieren entregar el poder"

El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, advirtió sobre la existencia de un plan para deslegitimizar el sistema electoral colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial, según declaraciones ofrecidas a NTN24.

Santos hizo referencia a un informe de inteligencia publicado el jueves que detalla supuestas operaciones para sabotear el proceso electoral.

"Petro lleva un año, un poco más hablando de esto con objetivo conseguir el código. Lo consiguieron y hay un informe de inteligencia que fue publicado el jueves", señaló el ex vicepresidente.

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Según Santos, el documento identifica con "nombre propio" a responsables de posibles hackeos, mencionando específicamente a "un español que ya conocemos" como cabeza de estas operaciones.

Asimismo, advirtió que estos grupos "están listos para sabotear el proceso" y "crear caos" en la transmisión de datos electorales.

"No quieren entregar el poder. Esto es un plan que ya está montado", afirmó Santos, agregando que la operación involucraría a actores internacionales.

Respecto a los resultados de la primera vuelta, Santos rechazó la interpretación de que los colombianos votaron por castigo más que por entusiasmo. "10 millones y medio de votos. Castigo. Eso no lo ha tenido nadie nunca", argumentó, calificando esta lectura como "ingenua".