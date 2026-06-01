NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
Colombia

Francisco Santos alerta sobre plan para sabotear proceso electoral en segunda vuelta de Colombia: "No quieren entregar el poder"

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El ex vicepresidente colombiano advirtió sobre un informe de inteligencia que revelaría intentos de hackeo y deslegitimación del sistema electoral.

El ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, advirtió sobre la existencia de un plan para deslegitimizar el sistema electoral colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial, según declaraciones ofrecidas a NTN24.

Santos hizo referencia a un informe de inteligencia publicado el jueves que detalla supuestas operaciones para sabotear el proceso electoral.

"Petro lleva un año, un poco más hablando de esto con objetivo conseguir el código. Lo consiguieron y hay un informe de inteligencia que fue publicado el jueves", señaló el ex vicepresidente.

o

Según Santos, el documento identifica con "nombre propio" a responsables de posibles hackeos, mencionando específicamente a "un español que ya conocemos" como cabeza de estas operaciones.

Asimismo, advirtió que estos grupos "están listos para sabotear el proceso" y "crear caos" en la transmisión de datos electorales.

"No quieren entregar el poder. Esto es un plan que ya está montado", afirmó Santos, agregando que la operación involucraría a actores internacionales.

Respecto a los resultados de la primera vuelta, Santos rechazó la interpretación de que los colombianos votaron por castigo más que por entusiasmo. "10 millones y medio de votos. Castigo. Eso no lo ha tenido nadie nunca", argumentó, calificando esta lectura como "ingenua".

Temas relacionados:

Colombia

Elecciones

Francisco Santos

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Política

Ver más
Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

Presidente Sheinbaum mantuvo una llamada telefónica con Trump "cordial y excelente": los temas que abordaron

Julián Meneses, consultor colombiano, autor y analista en jefe (Chief Analyst) de Strategiio / Persona votando - Fotos: NTN24 / Pexels
Elecciones

"Cuando se presentan problemas en la economía, legitimidad y seguridad, la gente tiende a votar por la derecha": analista Julián Meneses sobre recientes elecciones presidenciales en América Latina

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo en Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Procuraduría confirma que se le abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación indebida en política

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Mulino, presidente de Panamá y María Corina Machado - Foto tomada de X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció al presidente de Panamá por su liderazgo en el hemisferio y el apoyo al pueblo venezolano en busca de su libertad

Vuelo Plus Ultra / Foto AFP
Juez

Juez emite orden internacional para detener al principal accionista de la aerolínea Plus Ultra en medio de caso por el que investigan a Zapatero

Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Flamengo

En Flamengo estarían disgustados con Jorge Carrascal por los últimos acontecimientos y podría dejar el equipo después del Mundial

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El Mundial de 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales con artistas colombianos y venezolanos invitados

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen cubano

"Los crímenes de lesa humanidad no caducan": Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre acusación contra Raúl Castro

Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela señalado de desviar miles de millones de dólares, pide que su juicio sea público

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre