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“LO INICIÓ HUGO CHÁVEZ”: Zair Mundaray analiza la presencia del ELN en Venezuela

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Zair Mundaray, director general de Procesos de Salud de la Comisión Pública de Venezuela y fiscal venezolano, analizó en NTN24 el bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Apure, tras años de denuncias sobre la presencia y protección de esa guerrilla por parte del régimen. El invitado aseguró que los vínculos entre mandos militares y grupos armados son históricos y se remontan al gobierno de Hugo Chávez, cuando, según explicó, estas estructuras llegaron a ejercer funciones de un Estado paralelo en zonas fronterizas.

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