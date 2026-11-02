“LO INICIÓ HUGO CHÁVEZ”: Zair Mundaray analiza la presencia del ELN en Venezuela

Zair Mundaray, director general de Procesos de Salud de la Comisión Pública de Venezuela y fiscal venezolano, analizó en NTN24 el bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Apure, tras años de denuncias sobre la presencia y protección de esa guerrilla por parte del régimen. El invitado aseguró que los vínculos entre mandos militares y grupos armados son históricos y se remontan al gobierno de Hugo Chávez, cuando, según explicó, estas estructuras llegaron a ejercer funciones de un Estado paralelo en zonas fronterizas.