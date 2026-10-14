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Homenaje

Exnovia de actor de Breaking Bad que falleció el pasado lunes dejó al descubierto oculta faceta de su expareja: "Tenía uno de los corazones más amables y raros"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor estadounidense RJ Mitte-Foto ilustración Canva
El actor estadounidense RJ Mitte-Foto ilustración Canva
La fotógrafa y expareja del intérprete compartió un sentido mensaje en las redes sociales para recordar su primer romance, con énfasis en el legado humano del artista.

El medio artístico internacional continúa conmocionado por el trágico fallecimiento del actor norteamericano RJ Mitte, conocido por su inolvidable papel de Walter Jr. en la exitosa serie de televisión Breaking Bad, quien perdió la vida a los 34 años en su residencia en Texas.

Ante la lamentable noticia confirmada por los representantes del artista, figuras del entretenimiento y allegados expresaron su profundo pesar.

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Su exnovia, la fotógrafa Saint Sasha, fue una de las personas que se pronunció a través de sus plataformas digitales.

La creadora visual relató el impacto que el actor dejó en su vida personal al recordarlo como el primer amor de su juventud y un pilar fundamental en su formación emocional durante sus primeros años de adultez.

“Me enamoré por primera vez cuando tenía dieciocho años. RJ fue la primera persona que me mostró cómo un hombre se supone que trata a una mujer. Fue el primer socio que me construyó y me hizo sentir imparable. Tenía uno de los corazones más amables y raros que he tenido el privilegio de experimentar”, expresó la fotógrafa en su cuenta oficial de Instagram.

El emotivo testimonio añadió un tono de profunda nostalgia al recordar la cercanía que ambos mantuvieron con el paso del tiempo, con la acentuación de la calidad humana que caracterizaba al actor más allá de los reflectores de la industria televisiva.

“Nunca en toda la vida podría olvidarlo y cómo me hizo sentir. Fue el primero y el último de su especie. Gracias por todo, infinitamente, RJ. Te quiero, amigo”, concluyó Sasha en su despedida pública.

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Mientras los homenajes póstumos continúan multiplicándose en los escenarios digitales, su legado artístico y su incansable activismo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad perdurarán como la huella imborrable de un talento genuino.

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