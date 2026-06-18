Juez del caso 'Plus Ultra' imputó a las hijas y a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, imputó a las hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a Gertrudis Alcázar, en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por el que el miércoles el líder político declaró ante la justicia de su país.

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Alba y Laura Rodríguez Espinosa serán investigadas luego de que el juez considerara que la sociedad Whathefav, que ellas administraban, habría tenido un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos”.

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“Esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad”, consideró el juez.

Además, explicó por qué nos las llama como simples testigos en la causa que enfrenta su padre ante la justicia española.

“Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”, mencionó el magistrado.

El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles en un comunicado haberse conducido siempre "con decencia y con honradez", tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

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"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", insistió el socialista Zapatero, primer ex jefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez José Luis Calama acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.