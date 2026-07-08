"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía, donde anunció que Ucrania fabricará misiles Patriot y advirtió sobre nuevos ataques contra Irán.

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Durante su intervención, Trump enfatizó el resurgimiento norteamericano en el escenario internacional: "En todas las conversaciones es claro que los Estados Unidos está de regreso y estamos más fuertes, más grandes y mejores que nunca. Tenemos más trabajos y somos respetados nuevamente, tal vez como nunca antes", declaró.

"Estados Unidos ha liderado un esfuerzo histórico para aumentar drásticamente el gasto en defensa y para tener equipo que ningún otro país en el mundo posee. Miren a Venezuela e Irán, sus militares fueron demolidos”, afirmó.

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Respecto a las operaciones militares en curso, Trump defendió enérgicamente la estrategia norteamericana en Irán. "Lo de Irán ha sido un éxito tremendo y solamente puedo responder esa pregunta para recalcar que no van a tener ningún arma nuclear. Irán no puede tener un arma nuclear", afirmó categóricamente.

El mandatario resaltó los resultados de las acciones contra Irán. "Su fuerza aérea ha sido erradicada. Sus barcos, 159 barcos han sido aplacados", aseguró Trump.

“Tenían cientos de aviones, todos desaparecidos, todos yaciendo quemados en las pistas. Fueron totalmente diezmados. Su radar ha desaparecido. Todo se ha ido. Sus líderes han desaparecido”, agregó.