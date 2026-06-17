"Lleva 10 años operando a favor de una dictadura criminal": Cayetana Álvarez de Toledo sobre caso Zapatero

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional de Madrid como investigado en un caso de corrupción vinculado a la dictadura venezolana.

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Enfrenta acusaciones que incluyen tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales, particularmente relacionadas con joyas valoradas en 1.300.000 euros cuya procedencia no ha sido explicada.

Al respecto, La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, manifestó contundencia sobre el caso.

"Lleva 10 años operando a favor de una dictadura criminal, traficando con presos políticos, apoyando procesos de diálogo al servicio de la dictadura", dijo.

VEA TAMBIÉN Zapatero aseguró que actuó "con decencia y honradez" tras declaración ante justicia española en caso en el que ha sido mencionado el régimen de Venezuela o

La legisladora añadió sobre la situación judicial: "La condena moral ya está dictada y es imprescindible. Está la profunda hipocresía". “Sánchez tiene serios problemas con la justicia”, agregó.

Por su parte, Luis María Pardo, presidente del Partido Político Justicia Europa y parte de las acusaciones populares en el proceso, detalló que Zapatero declaró únicamente ante las preguntas del juez instructor y su defensa, mientras que las acusaciones solicitaron "la prisión provisional, comunicada y sin fianza y subsidiariamente, al parecer, la retirada del pasaporte y las firmas quincenales ante el juzgado de instrucción".

"Ese papel que jugó el señor Zapatero, quizás de hombre de paz como una tapadera veremos a ver si de la investigación se puede determinar esto", señaló.