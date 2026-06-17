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Miércoles, 17 de junio de 2026
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José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero aseguró que actuó "con decencia y honradez" tras declaración ante justicia española en caso en el que ha sido mencionado el régimen de Venezuela

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
José Luis Rodríguez Zapatero - Foto: EFE
José Luis Rodríguez Zapatero - Foto: EFE
El expresidente del Gobierno español declaró en medio de investigaciones por tráfico de influencias y corrupción.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles haberse comportado siempre "con decencia y con honradez", tras declarar durante más de tres horas ante el juez en medio de una investigación por tráfico de influencias y corrupción.

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"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", insistió en un comunicado el socialista Zapatero, primer exjefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

Zapatero, que negó cualquier irregularidad ante el juez, abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11H00 GMT en el vehículo negro que lo había traído.

El juez José Luis Calama decidió no imponerle medidas cautelares, pese a estimar que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", informó la Audiencia Nacional en un comunicado. La fiscalía había solicitado la retirada del pasaporte.

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió "confianza" a la ciudadanía.

"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada", explicó Zapatero en su comunicado.

"Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sentenció.

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La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Durante años, la oposición ha denunciado lo que consideraba unos lazos demasiado estrechos de Zapatero con el régimen venezolano, que él defendía como una vía para la liberación de presos políticos. La investigación policial describe ramificaciones del caso Plus Ultra en Venezuela.

Este es el enésimo expediente embarazoso para la administración del socialista Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales.

Preguntado este miércoles por la derecha en el Congreso por los escándalos de corrupción, Sánchez no contestó y se limitó a defender la gestión de su Gobierno para que, en 2027, cuando deban realizarse las elecciones generales, España sea "un mejor país" que cuando asumió el poder en 2018.

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