Madre denuncia torturas a sus hijos en Portuguesa: llevan cinco años presos y perdieron visión y audición

Cinco años de prisión, torturas sistemáticas y secuelas físicas permanentes. Esta es la realidad que viven Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla, detenidos en febrero de 2021 en el estado Portuguesa y acusados de terrorismo y asociación para delinquir. Su madre, Margelly Chinchilla, también fue detenida ese día y relató, en conversación con NTN24, los horrores vividos por su familia. "Mis hijos fueron detenidos arbitrariamente en febrero de 2021", narró Chinchilla. La pesadilla comenzó cuando fue a buscar a Juan Carlos junto a Gabriel, quien iba a realizar una defensa técnica. "Fuimos de igual manera detenidos en la sede del CONA de Acarigua, estado Portuguesa. Allí me mantuvieron 10 horas privada ilegítimamente de mi libertad", relató. Durante esas horas, madre e hijos fueron torturados en cuartos separados. "Ambos nos escuchamos los gritos de lo que nos hacían", recordó. El pasado 7 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los hermanos Castellanos Chinchilla, gracias al trabajo de la abogada Juliana Brandi Castellini. "Le doy gracias a Dios primeramente y a la señora Juliana por esta gran ayuda", expresó Margelly, quien teme por la salud de sus hijos tras el reciente fallecimiento de una mujer en una cárcel femenina por problemas intestinales, un síntoma que también padece Gabriel.