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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Condena

Justicia de EE. UU. condena a más de 12 años de prisión a venezolano en Miami por narcotráfico y posesión de armas

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Justicia de EE. UU. condena a más de 12 años de prisión a venezolano en Miami-Foto: EFE
Justicia de EE. UU. condena a más de 12 años de prisión a venezolano en Miami-Foto: EFE
Un tribunal federal del sur de Florida impuso una pena de 147 meses de reclusión a Glen Sebastián Mendoza tras ser hallado culpable de traficar cocaína y metanfetaminas.

La jueza federal Cecilia M. Altonaga dictó una sentencia de 147 meses de prisión, equivalentes a más de doce años de reclusión efectiva, contra Glen Sebastián Mendoza, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 33 años, tras declararse culpable de múltiples cargos por distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armamento de fuego.

Las investigaciones adelantadas por las agencias antinarcóticos determinaron que el sujeto coordinó múltiples entregas de cocaína en el área metropolitana de Miami entre septiembre y diciembre de 2025.

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Al momento de su captura en plena vía pública, las autoridades le incautaron más de seiscientos gramos de alcaloide y hallaron posteriormente en su residencia pistolas Polymer80 sin número de serie, municiones de alto calibre y básculas digitales para el procesamiento de la droga.

“Este sujeto traficó más de un kilogramo de cocaína mientras permanecía fuertemente armado con pistolas sin registro. Las agencias federales continuaremos persiguiendo y procesando sin descanso a los criminales que amenazan la tranquilidad en el sur de Florida”, aseveró el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

La gravedad del caso se intensificó luego de que el tribunal le otorgase al procesado el beneficio de libertad bajo fianza con arresto domiciliario.

Lejos de acatar la medida cautelar, Mendoza continuó la operación de la red criminal desde su vivienda y gestionó la comercialización de cerca de doscientos gramos de metanfetamina, un hecho que detonó la revocatoria inmediata de su libertad y el endurecimiento de la pena final en los tribunales.

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Esta condena se suma a los esfuerzos multilaterales por neutralizar las ramificaciones del crimen organizado procedentes del régimen de Venezuela en territorio norteamericano.

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