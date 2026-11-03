“Las pandillas no tendrán descanso”: primer ministro de Haití anuncia apoyo de Bukele

Este martes el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, lanzó una dura y contundente advertencia a los grupos criminales mientras la población se debate entre el agradecimiento y la coacción. Las operaciones militares se despliegan desde una base establecida en Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos, avanzando hacia el noreste en dirección a la llanura de Cul-de-Sac.