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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Haití
Programa: Club de Prensa

“Las pandillas no tendrán descanso”: primer ministro de Haití anuncia apoyo de Bukele

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, lanzó una dura y contundente advertencia a los grupos criminales mientras la población se debate entre el agradecimiento y la coacción. Las operaciones militares se despliegan desde una base establecida en Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos, avanzando hacia el noreste en dirección a la llanura de Cul-de-Sac.

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