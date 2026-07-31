ICE arrestó a futbolista de Venezuela por su estatus migratorio y desató reclamos en Florida

La intervención por parte del ICE hacia la futbolista venezolana Claudia Carolina Rodríguez en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, ha generado una ola de críticas y llamados a su liberación. Lo anterior por tratarse de un migrante con una solicitud de asilo aún en trámite y sin antecedentes penales.

VEA TAMBIÉN Crece la preocupación entre los migrantes por las crecientes detenciones de ICE en los aeropuertos o

A Rodríguez, de 28 años, la arrestan en el momento que se disponía a subirse en un vuelo para asistir a la final del Mundial de Fútbol con amigos, según relató su familia. Tras su captura, la llevaron a centros de detención de ICE en Miramar y luego a Pompano Beach, lugar donde se encuentra bajo custodia.

La venezolana llegó a Estados Unidos en el año 2017 con una visa de turista y después pidió asilo. En 2023 adquirió el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que ha sido expirado recientemente para los venezolanos como parte de las nuevas políticas migratorias de la administración del actual presidente, Donald Trump.

El caso llamado a la intervención de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, la cual cuestionó el operativo y sostuvo que Rodríguez cumple con los requisitos legales y está a la espera de una decisión acerca de su caso migratorio.

"En este momento, los agentes del ICE están invadiendo aeropuertos para atrapar a residentes respetuosos de la ley como Claudia", afirmó la legisladora en medio de una conferencia de prensa frente al centro de detención, según EFE.

Rodríguez se graduó en la St. Thomas University de Miami, lugar donde fue capitana del equipo femenino de fútbol. Michelle Smith, que fue su entrenadora, la describió como una líder dentro y fuera de la cancha. "Siempre está con el equipo. Tiene una gran personalidad y motiva a los demás", declaró al medio WLRN.

La familia ha denunciado que las comunicaciones con la joven fueron limitadas desde su detención y activó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de su defensa legal.

Su prima, Ruth Lares Caglianone, ha confirmado que Rodríguez es "una persona trabajadora, noble y de gran corazón" y pidió apoyo para conseguir su liberación.

La detención ocurre en un contexto de fortalecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y de un incremento de los arrestos realizados por ICE. Según datos oficiales citados por EFE, más de 43.000 migrantes fueron arrestados por autoridades migratorias durante el mes de junio, la cifra mensual más alta que se haya registrado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.