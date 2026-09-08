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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Diego Molano
Programa: La Tarde

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio realizó su visita oficial a Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella en un espacio en el que suscribieron acuerdos estratégicos centrados en la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico. Para analizar los ejes centrales que abordaron Rubio y De la Espriella durante su encuentro, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el exministro de Defensa colombiano Diego Molano.

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