“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio realizó su visita oficial a Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella en un espacio en el que suscribieron acuerdos estratégicos centrados en la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico. Para analizar los ejes centrales que abordaron Rubio y De la Espriella durante su encuentro, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el exministro de Defensa colombiano Diego Molano.