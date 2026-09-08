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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Rubio habló de su vínculo con Colombia, la lucha contra el narcotráfico, la relación con De la Espriella y la posición de EE. UU. frente al anterior gobierno en Colombia.

Este martes se llevó a cabo el primer encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Esta es la primera parada en la gira del secretario de Estado del Gobierno Trump por tres países de Latinoamérica.

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Rubio y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos importantes memorandos de entendimiento en materia de cooperación nuclear y para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería de materiales críticos y tierras raras.

Luego de la exitosa reunión, el secretario Marco Rubio ofreció una entrevista exclusiva para NTN24 y Noticias RCN, en la que habló de su vínculo con Colombia, la lucha contra el narcotráfico, la relación con De la Espriella y la posición de EE. UU. frente al anterior gobierno en Colombia.

Rubio comenzó hablando de su vínculo con Colombia, pues su esposa tiene raíces colombianas, pero fue más allá:

“Por más de 20 años, durante todo mi historial en el Senado, el socio más importante ha sido Colombia, eso se interrumpió en los últimos cuatro años, lamentablemente”, dijo.

Y aseguró que el futuro con el nuevo Gobierno es prometedor. “Tienen un presidente con mucha energía, con mucha visión”, agregó.

El funcionario también habló sobre uno de los ejes principales de la reunión con el Gobierno colombiano, la seguridad.

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“La responsabilidad más grande que tiene cada gobierno es la seguridad, es lo más importante que hace el Estado”, dijo, y añadió que “es imposible invertir en un país que es inseguro”.

Rubio, uno de los funcionarios de EE. UU. más cercanos del proceso de transición en Venezuela, reprendió al régimen y lo responsabilizó por la presencia de grupos armados colombianos en su territorio.

“Tenemos al ELN y las disidencias de las Farc operando con total impunidad en el territorio venezolano, eso se le ha dicho claro a las autoridades interinas de Venezuela”, agregó.

Por la misma línea habló de uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Colombia, el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos terroristas y guerrilleros.

“Hasta bandas criminales pueden poseerlos, una de las cosas necesarias a nivel mundial es establecer defensas modernas en contra de esta amenaza”, aseveró.

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Sin embargo, valoró y aplaudió el trabajo de la actual administración en cuanto a la lucha contra la criminalidad.

“Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de las bandas criminales de lo que vimos en cuatro años”, señaló el secretario Rubio.

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, preguntó a Rubio sobre la inclusión del expresidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, conocida como la lista Clinton) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Aunque se abstuvo de confirmar si hay investigaciones en curso sobre el exmandatario, reiteró que “no existe en nuestro sistema una sanción sobre la que no haya evidencia”, y reiteró que “nadie termina en la lista de OFAC porque se haya inventado algo, para estar en la lista debe haber pruebas concretas”.

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Rubio también habló sobre Cuba y Nicaragua, dos países en dictadura que están en el punto de mira de las políticas democráticas de Estados Unidos.

"En el tema de Cuba no vamos a seguir permitiendo que una compañía militar llamada Gaesa se siga robando el dinero de Cuba, trágicamente el pueblo cubano está sufriendo pero no por nosotros".

"Porque los individuos encargados de ese régimen está siguiendo un modelo económico que no funciona, jamás ha funcionado, ellos se han acostumbrado a vivir de la ayuda que le dan en el extranjero", agregó.

"Tenemos una obligación de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo.

Finalmente, sobre la posibilidad de tener bases militares de Estados Unidos en Colombia, Rubio respondió: "Todo pueblo pasar, nos tienen que invitar porque este es un país soberano (...) al final del día esa decisión le pertenece al presidente".

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