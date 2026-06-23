Kim Jong-un asegura que su régimen está equipando "a la Marina con armas nucleares"

El jefe del régimen norcoreano, Kim Jong-un, afirmó este martes que su país está equipando "a la Marina con armas nucleares".

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De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), la maniobra del dictador tiene como finalidad comisionar un buque de guerra.

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"Se está convirtiendo en un servicio plenamente desarrollado dotado de medios estratégicos", declaró Kim, según cita KCNA.

"El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones", añadió.

El pasado 6 de junio, el líder de Corea del Norte supervisó pruebas de misiles en el destructor Kang Kon, uno de los buques de guerra más grandes jamás construidos por el país.

Kim, en ese momento, solicitó el desarrollo prioritario de fuerzas navales para “desempeñar un papel más importante en la disuasión nuclear del país y de asestar un golpe mortal al enemigo en cualquier momento, ya sea bajo el agua o en la superficie”.

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La Armada, definida como “un pilar fundamental del nuevo plan de defensa quinquenal aprobado a principios de este año”, contempla la construcción de destructores de mayor tamaño.

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Uno de ellos es de la clase de 10.000 toneladas, en compañía de la creación de “armas secretas submarinas” no especificadas.

Para Kim, la situación global militar demanda avanzar tanto en calidad como en cantidad de armamento estratégico.