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Martes, 12 de mayo de 2026
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Corea del Norte

Corea del Norte modifica su Constitución: lanzaría ataque nuclear en caso de que Kim Jong-Un sea asesinado

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un, jefe del régimen de Corea del Norte, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Kim Jong-un, jefe del régimen de Corea del Norte, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
La medida, según las autoridades de Pyongyang, tiene como finalidad "asegurar la represalia incluso si el liderazgo principal es eliminado".

Recientemente, Corea del Norte ha modificado su Constitución. Entre los cambios más significativos de su carta magna aparece un ataque nuclear automático e inmediato.

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Eso, según la ley norcoreana, en caso de que su líder, el dictador Kim Jong-un sea asesinado, incapacitado o si el sistema de mando nuclear es amenazado.

La medida, según las autoridades de Pyongyang, tiene como finalidad "asegurar la represalia incluso si el liderazgo principal es eliminado".

Analistas internacionales, por su parte, aseveran que la medida responde al temor del régimen ante los eventuales intentos de eliminación de la cúpula por parte de Estados Unidos junto a su aliado regional en Asia, Corea del Sur.

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A su vez, expertos mencionan que Corea del Norte observa, de manera silenciosa, el conflicto entre Estados Unidos e Irán para validar su propia disuasión nuclear.

El programa nuclear de Corea del Norte es un arsenal militar avanzado y en rápida expansión, considerado por el régimen de Kim Jong Un como garantía esencial de supervivencia.

Se estima que posee unas 50 ojivas nucleares y material para fabricar hasta 90 armas, utilizando plutonio y uranio enriquecido.

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Donald Trump se reunió con Kim Jong-un en 2018 y 2019 con el objetivo principal de reducir las tensiones nucleares y buscar la desnuclearización de la península coreana.

En su momento, estos históricos encuentros se facilitaron, en parte, gracias a una peculiar "diplomacia del baloncesto" impulsada por el exjugador de la NBA Dennis Rodman.

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