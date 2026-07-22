Revelan nuevos detalles de causa de la muerte de actriz de 18 años que estuvo en película de Godzilla

Surgieron nuevos detalles acerca del accidente automovilístico que provocó la muerte de Kaylee Hottle, actriz conocida por interpretar a Jia en las películas de Godzilla x Kong, ocurrido el pasado 21 de julio en Maryland, Estados Unidos, información dada por People.

Según la investigación preliminar de la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, Hottle, de 18 años, iba como pasajera en un Honda Accord de 1995 con otras dos personas cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades también informaron que el vehículo estaba siendo manejado por un hombre de 19 años, residente de Frederick, el cual circulaba por una carretera de dos carriles en la zona de Ijamsville. Por razones que aún se encuentra en investigación, el carro se desvió hacia la derecha y terminó impactando contra una alcantarilla.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, se especula que el exceso de velocidad podría haber sido lo que contribuyó a la colisión. El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, hora en la que los servicios de emergencia recibieron el reporte y se trasladaron al lugar.

El conductor sufrió lesiones que no colocarían en riesgo su vida, así como también, otro de los pasajeros no quiso recibir atención médica. Hottle, que era la segunda pasajera, fue trasladada de emergencia desde el lugar del accidente a un centro especializado en traumatología, donde posteriormente se confirmaría su fallecimiento.

La muerte de la actriz se confirmó inicialmente por su padre, Joshua Hottle, al medio TMZ. Luego de esto, compartió un video en Facebook en el que explicó la situación a su hija utilizando lenguaje de señas de Estados Unidos. En la publicación, indicó que se trasladaba desde Texas con rumbo a Maryland para hacerse cargo de los trámites relacionados con el fallecimiento de Kaylee.

Hottle, originaria de Kyle, Texas, llegó a reconocimiento internacional por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, estrenada en 2021, y posteriormente repetir el personaje en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, de 2024.

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Su personaje fue el de una niña sorda que desarrolla un vínculo especial con Kong a través del lenguaje de señas. Esto convirtió a Hottle en una figura destacada dentro de la franquicia cinematográfica. La actriz compartió pantalla con estrellas como Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Eiza González.

Kaylee y sus padres eran sordos, según informó el Houston Chronicle, y la joven estudió en la Escuela para Sordos de Texas. Luego de conocerse su muerte, la institución publicó un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares, amigos y compañeros de clase, además de pedir respeto por la privacidad de la familia.

La carrera de Hottle comenzó a tomar impulso en 2017, cuando apareció en un anuncio de la aplicación de traducción de lengua de señas llamada Convo. Su participación llamó la atención de productores vinculados a Kong: Skull Island, quienes luego de esto, la seleccionaron para que el diese vida a Jia.