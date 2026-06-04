NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Armas nucleares

Kim Jong Un inspecciona una nueva planta nuclear y anuncia un aumento "exponencial" de armas

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong Un inspeccionando una fábrica | Foto AFP
Kim Jong Un inspeccionando una fábrica | Foto AFP
De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso, Corea del Norte ostenta material nuclear suficiente para fabricar hasta 90 ojivas y estiman que ha reunido aproximadamente 50.

Esta semana, el líder Kim Joung Un inspeccionó una nueva plata que fabrica material nuclear apto para armas y afirmó que Pyongyang tiene planes de “reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, de acuerdo con un informe de los medios estatales de Corea del Norte.

o

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que Kim aseguró que su país ha duplicado con creces su capacidad de producción de material nuclear apto para armas en los últimos cinco años.

El propósito es que su nueva planta contribuya a reforzar su capacidad de disuasión en caso de una eventual guerra.

Cabe resaltar que Kim ha impulsado el desarrollo de múltiples armas nucleares mediante un plan quincenal que se ejecutó después de las conversaciones sobre desnuclearización con Estados Unidos, donde se han llevado tres reuniones con el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso, Corea del Norte ostenta material nuclear suficiente para fabricar hasta 90 ojivas y estiman que ha reunido aproximadamente 50.

A su vez, el Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que Corea de Norte tiene al menos dos plantas de enriquecimiento nuclear activas, una en Yongbyon y otra en Kangson.

Cuando supervisaban la agencia en Yongbyon, la agencia mencionó que “tiene dimensiones e infraestructura, incluyendo suministro eléctrico y capacidad de refrigeración, similares a las de la planta de Kangson”.

o

Por su parte, la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general James Adams, dijo que Pyongyang estaba “construyendo una probable instalación adicional de enriquecimiento de uranio en Yongbyon”.

Ante las declaraciones, la agencia KCNA no ofreció detalles de las instalaciones que visitó Kim, sin embargo, este jueves indicó que la planta nuclear ostentaba de la “tecnología más sofisticada”.

Temas relacionados:

Armas nucleares

Corea del Norte

Central Nuclear

Kim Jong Un

OIEA

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones en Colombia

¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio
Presos políticos

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Este millón de votos se va a escuchar; vamos a ser protagonistas, será crucial": Sergio Fajardo sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia

Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell. (Tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York - AFP)
Caso Epstein

Ordenan a autoridad migratoria de Colombia liberar información sobre viajes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Este millón de votos se va a escuchar; vamos a ser protagonistas, será crucial": Sergio Fajardo sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
México

México y la Unión Europea reducen aranceles frente a amenaza proteccionista de Trump

Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell. (Tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York - AFP)
Caso Epstein

Ordenan a autoridad migratoria de Colombia liberar información sobre viajes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al país

Dibujo animado de una mujer creado con IA / Bandera de Colombia: Fotos: X / Pexels
Inteligencia Artificial

Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia

Starbase | Foto @SpaceX
Elon Musk

Esta es la ciudad tecnológica de Elon Musk que tiene el sistema de transporte más grande y potente jamás construido

Jugadores de la Selección COlombia concentrados en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Asistente técnico de la selección Colombia es confirmado como nuevo entrenador de equipo colombiano a pocos días del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre