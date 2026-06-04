Kim Jong Un inspecciona una nueva planta nuclear y anuncia un aumento "exponencial" de armas

Esta semana, el líder Kim Joung Un inspeccionó una nueva plata que fabrica material nuclear apto para armas y afirmó que Pyongyang tiene planes de “reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, de acuerdo con un informe de los medios estatales de Corea del Norte.

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La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó que Kim aseguró que su país ha duplicado con creces su capacidad de producción de material nuclear apto para armas en los últimos cinco años.

El propósito es que su nueva planta contribuya a reforzar su capacidad de disuasión en caso de una eventual guerra.

Cabe resaltar que Kim ha impulsado el desarrollo de múltiples armas nucleares mediante un plan quincenal que se ejecutó después de las conversaciones sobre desnuclearización con Estados Unidos, donde se han llevado tres reuniones con el presidente Donald Trump.

De acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso, Corea del Norte ostenta material nuclear suficiente para fabricar hasta 90 ojivas y estiman que ha reunido aproximadamente 50.

A su vez, el Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que Corea de Norte tiene al menos dos plantas de enriquecimiento nuclear activas, una en Yongbyon y otra en Kangson.

Cuando supervisaban la agencia en Yongbyon, la agencia mencionó que “tiene dimensiones e infraestructura, incluyendo suministro eléctrico y capacidad de refrigeración, similares a las de la planta de Kangson”.

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Por su parte, la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general James Adams, dijo que Pyongyang estaba “construyendo una probable instalación adicional de enriquecimiento de uranio en Yongbyon”.

Ante las declaraciones, la agencia KCNA no ofreció detalles de las instalaciones que visitó Kim, sin embargo, este jueves indicó que la planta nuclear ostentaba de la “tecnología más sofisticada”.