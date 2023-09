La bochornosa huida del alcalde de Baruta, Darwin González, para evitar hablar con la prensa sobre corrupción

Cuando el equipo de prensa del alcalde de Baruta, Darwin González, convocó a los medios para una declaración este jueves, se anticipó que hablaría sobre las acusaciones de corrupción en la construcción de las torres de lujo en las Mercedes.

Por aquellos hechos hay varios funcionarios de la Alcaldía detenidos, entre ellos el Director de Ingeniería, Harold Sosa, acusados de aceptar sobornos de los llamados hermanos Perdomo, (por lo que se conoce la firma HP), entorno a lo cual recientemente se filtró una conversación del propio alcalde participando de la trama.

VEA TAMBIÉN “Esto es serio”: Cabello confirma detención de trabajador de la Alcaldía de Baruta vinculado a Pdvsa o

Según la acusación penal, los hermanos Perdomo se valieron de la construcción de modernas torres en Las Mercedes como “un medio apropiado para legitimar” recursos otorgados de forma irregular por Pdvsa.

El escándalo que levantó esas conversaciones llevó a que el mandatario local -militante del partido Fuerza Vecinal- anunciara que rompería el silencio tras cinco meses de la ola de detenciones.

Pero no fue así. Los medios más importantes que sobreviven en Caracas acudieron al llamado y escucharon detenidamente a Darwin González hablar sobre su gestión, y la sorpresa fue que dio por terminada la rueda de prensa y se retiró rápidamente sin aceptar preguntas.

Los medios reclamaron a su equipo de asesores por el desplante que hizo a los periodistas, pero el silencio fue absoluto. Darwin González no salió a dar la cara y los videos de los periodistas se hicieron virales, dejando más dudas de su participación en la trama de corrupción.

VEA TAMBIÉN Oficializan nueva junta de Pdvsa tras cinco meses de ser intervenida por corrupción o

El portal de investigación ArmandoInfo ha publicado las filtraciones de las conversaciones, y en una de sus publicaciones reseña: “La burbuja económica de Las Mercedes, promocionada desde el gobierno como símbolo de una “recuperación” económica, fue desinflada por la misma justicia chavista que ahora abre paso a una silenciosa intervención de la Alcaldía de Baruta”.

Fuerza Vecinal es un partido creado por disidentes de la oposición a los que se acusa de “aclacranes” por recibir sobornos del régimen para “lavarles la cara” con falsas confrontaciones, dividir aun más a la oposición y proyectar un ambiente de convivencia en Venezuela.

Ante la reacción de la prensa al desplante del alcalde, escribió en sus redes: 1- No me había pronunciado ya que no puedo informar sobre algo que desconozco. Esta es una investigación que lleva la fiscalía y los órganos competentes".

"Desde mi elección como alcalde en el 2017 hasta la actualidad, solo he firmado dos permisos de obras para la empresa HP, obras que cumplían con todos los requisitos de ley. Las 5 permisologías restantes no fueron aprobadas bajo mi gestión".

VEA TAMBIÉN Rafael Reiter: El exdirectivo de Pdvsa que fue detenido en España o

Agregó que "el director general asumió el cargo en diciembre de 2021. Por lo qué las acusaciones no son ciertas, ya que este no formaba parte de los funcionarios de la Alcaldía de Baruta. La ordenanza de Las Mercedes no fue firmada por mi persona. Igualmente en octubre de 2019, el Concejo Municipal publicó la ordenanza".

Además alegó que fue sometido a una operación de emergencia en su hombro derecho, "que coincidió con los hechos explicados anteriormente. Desde la alcaldía somos los principales interesados en aclarar toda la situación una vez que se concluyan los trabajos de investigación".