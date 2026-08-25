La Casa Blanca confirmó que se prepara “la mayor revocación masiva de visas de la historia”: estas son las personas que serían afectadas

La administración de Donald Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos B1 y B2 y posteriormente solicitaron o actualmente solicitan asilo, una medida que podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia del país.

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La información fue reportada por la Associated Press (AP), que tuvo acceso a documentos del Departamento de Estado y consultó a funcionarios estadounidenses. De acuerdo con esos reportes, la medida contempla visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026 y sería implementada por el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Casa Blanca también se refirió al anuncio este martes 25 de agosto a través de una publicación en sus redes sociales, en la que afirmó: “Set to revoke up to TWO HUNDRED THOUSAND visas” (“Preparados para revocar hasta 200.000 visas”).

Sin embargo, el dato debe entenderse como una proyección y no como el número definitivo de visas que serán canceladas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que el proceso se encuentra en desarrollo y que la cantidad de revocaciones será dinámica y se realizará de manera progresiva.

¿A quiénes estaría dirigida la medida?

La medida estaría enfocada en personas que ingresaron a Estados Unidos bajo una visa B1, destinada principalmente a viajes de negocios, o B2, utilizada para turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos, pero que posteriormente presentaron una solicitud de asilo para permanecer en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado explicó que está trabajando con el DHS para identificar a extranjeros que ingresaron al país afirmando que realizarían una visita temporal y que posteriormente solicitaron asilo con el objetivo de permanecer de manera permanente.

De concretarse, la revocación no significaría automáticamente una deportación inmediata. Los funcionarios consultados por AP indicaron que las personas cuyos casos de asilo todavía estén pendientes podrían pasar a otra situación migratoria, aunque perderían el estatus asociado a sus visas de visitante.

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Cabe resaltar que esta decisión se suma a una serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer los controles migratorios y aumentar el escrutinio sobre quienes ingresan o buscan permanecer en Estados Unidos.

Según los reportes conocidos hasta ahora, durante los últimos 18 meses el Departamento de Estado ya ha revocado alrededor de 175.000 visas por diferentes motivos, entre ellos antecedentes o acusaciones criminales y otras situaciones que el Gobierno estadounidense considera incompatibles con la permanencia o el ingreso al país.

El nuevo plan tendría una dimensión diferente debido al número potencial de afectados. Si finalmente se revocaran las hasta 200.000 visas previstas, se convertiría en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con AP. La medida, además, podría enfrentar desafíos legales.

Finalmente, el Departamento de Estado no ha establecido públicamente cuántas personas serán finalmente afectadas ni ha informado una fecha definitiva para ejecutar todas las revocaciones. La previsión conocida es que el proceso sea anunciado e implementado de manera gradual durante las próximas semanas.