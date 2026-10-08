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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Cilia Flores
Programa: El Informativo

“La defensa no hizo la contraprueba necesaria”: abogado sobre rechazo a petición de Cilia Flores

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves, la justicia de Estados Unidos imputó nuevos cargos al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes también fueron acusados por secuestro y tortura de ciudadanos norteamericanos. Adicionalmente, en medio de una nueva audiencia, el juez que adelanta el caso no encontró motivos válidos para otorgar la medida de detención domiciliaria de Flores, esto teniendo en cuenta los graves delitos de los cuales se le acusan, frente a los cuales existen testimonios y pruebas contundentes. A esto se le suma el riesgo de fuga que existe debido a los nexos de la acusada.

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