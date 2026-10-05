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Premio Nobel

Nobel de Medicina 2026 se lo llevan científicos por descubrir cómo la luz podría provocar profundas transformaciones en conexiones neuronales

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel - FOTO AFP
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel - FOTO AFP
El trío fue honrado "por el descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas".

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética, una disciplina que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

El trío fue honrado "por el descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas".

Usando luz, los investigadores ahora pueden encender o apagar circuitos neuronales individuales en un cerebro.

"Han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

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En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

"La optogenética ofrece oportunidades para mapear el cerebro", dijo Per Svenningsson, presidente del comité Nobel, en un comunicado.

"La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", señaló el comité.

El secretario general del comité, Thomas Perlmann, declaró a los periodistas que ha hablado por teléfono con los galardonados para darles la noticia.

"Fue estupendo (...) Primero llamé a Deisseroth; estaba muy cansado cuando contestó. Sin duda estaba dormido, pero se despertó", contó.

En la década de 2000, Hegemann y Nagel investigaban por qué un alga unicelular era capaz de nadar hacia una fuente de luz.

Descubrieron una proteína del alga con propiedades únicas, llamada canalrodopsina, que se encuentra en la superficie de la célula.

Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. Entonces los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico.

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Descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

Posteriormente, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas.

Publicó su hallazgo en 2005 y, dos años más tarde, logró que el interruptor controlado por luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.

En 2021, Deisseroth y Hegemann ganaron el Premio Lasker por su trabajo en este campo, a menudo considerado un precursor del Nobel.

Deisseroth, de 54 años, es profesor en la Universidad de Stanford, mientras que Hegemann, de 71, da clases de neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín.

Nagel, de 73 años, es profesor de biofísica en la Universidad de Würzburg.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

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