Nuevo sismo sacude a Colombia: movimiento de magnitud 4,2 fue reportado este martes en Chaparral

Un nuevo sismo de magnitud 4,2 se registró este martes 29 de septiembre en el municipio de Chaparral, Tolima, Colombia, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico sucedió a las 4:50 p. m., hora local, y ha sido clasificado con una profundidad superficial, eso quiere decir, menor a 30 kilómetros. La información fue difundida por el SGC a través de su reporte de actividad sísmica.

El organismo invitó a las personas que sintieron el temblor a reportarlo por medio de su plataforma de percepción de sismos, una herramienta que deja recopilar información acerca de las zonas donde el movimiento fue percibido y su intensidad.

El nuevo evento se genera al momento en que Chaparral tiene una secuencia sísmica que inició el 20 de septiembre. Según el boletín de actividad sísmica resaltado publicado por el SGC, hasta el 27 de septiembre se localizaron al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 22 alcanzaron magnitudes de 4,0 o más.

La entidad detalló que esta actividad presenta profundidades inferiores a 30 kilómetros y es consistente con sismicidad cortical, esto significa movimientos que se asocian con procesos que suceden en la corteza terrestre.

El SGC sostiene el monitoreo de la zona y reiteró que la ocurrencia de varios movimientos sísmicos no deja, por sí sola, anticipar en qué momento ocurrirá un terremoto de más magnitud. La recomendación de las autoridades es mantener la calma y contar con medidas básicas de preparación frente a cualquier eventualidad.

El temblor de este martes se suma a la actividad sísmica que se presenta en distintas regiones del país en las últimas semanas. El SGC igualmente viene haciendo seguimiento a otra secuencia en el departamento del Chocó, relacionada con el sismo de magnitud 7,4 que pasó el pasado 10 de agosto.