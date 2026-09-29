NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Colombia

Nuevo sismo sacude a Colombia: movimiento de magnitud 4,2 fue reportado este martes en Chaparral

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Captura de pantalla- Servicio Geológico Colombiano X
Captura de pantalla- Servicio Geológico Colombiano X
El Servicio Geológico Colombiano ha registrado el temblor a las 4:50 p. m. e indicó que tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros.

Un nuevo sismo de magnitud 4,2 se registró este martes 29 de septiembre en el municipio de Chaparral, Tolima, Colombia, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

o

El movimiento telúrico sucedió a las 4:50 p. m., hora local, y ha sido clasificado con una profundidad superficial, eso quiere decir, menor a 30 kilómetros. La información fue difundida por el SGC a través de su reporte de actividad sísmica.

El organismo invitó a las personas que sintieron el temblor a reportarlo por medio de su plataforma de percepción de sismos, una herramienta que deja recopilar información acerca de las zonas donde el movimiento fue percibido y su intensidad.

El nuevo evento se genera al momento en que Chaparral tiene una secuencia sísmica que inició el 20 de septiembre. Según el boletín de actividad sísmica resaltado publicado por el SGC, hasta el 27 de septiembre se localizaron al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 22 alcanzaron magnitudes de 4,0 o más.

La entidad detalló que esta actividad presenta profundidades inferiores a 30 kilómetros y es consistente con sismicidad cortical, esto significa movimientos que se asocian con procesos que suceden en la corteza terrestre.

o

El SGC sostiene el monitoreo de la zona y reiteró que la ocurrencia de varios movimientos sísmicos no deja, por sí sola, anticipar en qué momento ocurrirá un terremoto de más magnitud. La recomendación de las autoridades es mantener la calma y contar con medidas básicas de preparación frente a cualquier eventualidad.

El temblor de este martes se suma a la actividad sísmica que se presenta en distintas regiones del país en las últimas semanas. El SGC igualmente viene haciendo seguimiento a otra secuencia en el departamento del Chocó, relacionada con el sismo de magnitud 7,4 que pasó el pasado 10 de agosto.

Temas relacionados:

Colombia

Sismo en Colombia

Tolima

Internacional

Latinoamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Terribles crímenes de alias ‘Pollo’: acusado de reclutamiento y vinculado al asesinato de una menor

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Carlos A. Giménez

"Una mujer que odia a América y a Trump": congresista de Estados Unidos no se guarda nada tras foto del presidente con Delcy Rodríguez

Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dictadura en Venezuela

Gobernador chavista de Trujillo asegura que "en Venezuela no habrá elecciones" a corto plazo, pese a promesa de Delcy Rodríguez en la ONU

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Clásico de LaLiga entre Altético de Madrid y Real Madrid - Foto: EFE
Lesión

Figura sudamericana del Real Madrid se perderá los amistosos con su selección en triple fecha FIFA tras lesión

Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Carlos A. Giménez

"Una mujer que odia a América y a Trump": congresista de Estados Unidos no se guarda nada tras foto del presidente con Delcy Rodríguez

Exigen justicia por atentado a la Amia en Buenos Aires, Argentina - Foto: EFE
Argentina

Justicia argentina acusa a siete iraníes con funciones en el régimen por atentado a mutual judía Amia en Buenos Aires

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
China

Ministro de Exteriores de China y Marco Rubio hablan sobre situación en Medio Oriente a pocos días de reunión de Trump con Xi Jinping

Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo (Venezuela) / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dictadura en Venezuela

Gobernador chavista de Trujillo asegura que "en Venezuela no habrá elecciones" a corto plazo, pese a promesa de Delcy Rodríguez en la ONU

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Microsoft Logo-Foto: EFE
Microsoft

Microsoft se compromete a mantener sus futuros modelos de IA bajo control humano tras debate sobre riesgos de seguridad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023