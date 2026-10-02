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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Apagones

Manifestantes bloquean la carretera Centroccidental de Venezuela por incumplimientos de Corpoelec

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Manifestantes bloquean la carretera Centroccidental de Venezuela - Fotos: X
Manifestantes bloquean la carretera Centroccidental de Venezuela - Fotos: X
Según las denuncias, los cortes eléctricos superan las 8 y 10 horas diarias, situación que incumple el acta firmada el pasado 28 de septiembre, que prometía organizar de mejor manera el racionamiento de luz.

Este viernes 2 de octubre, habitantes del municipio Torres cerraron la carretera Centroccidental, vía que comunica Carora con Barquisimeto, como medida de protesta por el incumplimiento de los acuerdos establecidos con Corpoelec.

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Según las denuncias, los cortes eléctricos superan las 8 y 10 horas diarias, situación que incumple el acta firmada el pasado 28 de septiembre, que prometía organizar de mejor manera el racionamiento de luz.

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Los manifestantes colocaron barricadas con ramas para impedir el paso vehicular en la mencionada vía.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

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La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica y estructural, afectando profundamente la calidad de vida y la economía del país.

Puntualmente, atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

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