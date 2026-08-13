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Mundial 2026

La figura del Mundial 2026 cambia de equipo: los detalles del millonario traspaso

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Ferrán Torres y Lionel Messi (AFP)
Ferrán Torres y Lionel Messi (AFP)
El cuantioso contrato también incluiría una duración de cinco años para que el atacante de 26 años se quede en París.

La principal figura y héroe del Mundial 2026 cambia de equipo y deja a uno de los mejores clubes del planeta para irse a otro de los mejores conjuntos de la actualidad.

El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain llegaron a un principio de acuerdo para el pase al club francés de Ferran Torres, héroe en la final ganada del Mundial 2026.

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El acuerdo sería de 50 millones de euros (unos 57 millones de dólares) y solo quedarían por cerrarse cuestiones burocráticas y legales, así como el reconocimiento médico, antes de proceder al anuncio oficial del traspaso.

El cuantioso contrato también incluiría una duración de cinco años para que el atacante de 26 años se quede en París.

Aunque Torres marcó el gol que le dio su segundo Mundial a España y tenía un año más de contrato con el Barcelona, el club catalán estaría buscando liberar cupos y margen salarial para traer fichajes de peso.

Ferrán llegó al equipo catalán en 2021 desde el Manchester City por más de 55 millones de euros.

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El pase al PSG se viene rumoreando con fuerza en los últimos días y una fuente cercana a la operación dijo que el Barcelona había rechazado una oferta de 40 millones de euros.

En las dos últimas temporadas, Torres ha firmado 40 goles en 94 partidos con la camiseta del Barcelona, que registraría así una baja sensible en ataque, que se suma a la salida del polaco Robert Lewandowski.

Mientras tanto, Ferran Torres se encuentra posiblemente en el momento de mayor explosión mediática de su carrera, llegando a varios rincones del mundo tras el hito conseguido en Nueva Jersey.

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