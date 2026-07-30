Revista Time revela tras entrevista a Delcy Rodríguez que Marco Rubio habla casi a diario con la jefe del régimen y que supervisa economía venezolana

La revista Time compartió este jueves detalles de la entrevista que obtuvo con la jefe del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también hizo parte de su portada en la que aparece junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, además, de una fotografía que hace alusión a la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York.

TIME menciona en la nota que tres altos funcionarios de Estados Unidos le afirmaron que Delcy mantiene contacto con Donald Trump y con Marco Rubio quienes "se han involucrado profundamente en los asuntos del Estado venezolano" tras la captura del exjefe del régimen y su esposa Cilia Flores.

“El secretario de Estado de EE. UU. supervisa el marco que rige los ingresos petroleros y las finanzas públicas de Venezuela, administrando de hecho un fondo conjunto que otorga a Washington influencia, sobre todo, desde cómo se asignan las ganancias por exportaciones del país hasta la reapertura del sector energético y el trato preferencial a las empresas estadounidenses”, indicó Time.

Rubio y Rodríguez se comunican casi a diario mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, precisó la revista.

Durante su contacto, Rodríguez lo consulta sobre nombramientos internos, incluida la selección de su Ministro de Defensa, afirmaron los funcionarios. “El gobierno de Rodríguez permanece en el poder mientras ejecuta las prioridades estratégicas de Washington. Están haciendo todo lo que les pedimos", aseguró en su momento James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela.

La relación entre Washington y Caracas ha abierto nuevos espacios de cooperación, especialmente en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

Como ejemplo, Delcy mencionó la operación realizada en junio que culminó con la muerte de Niño Guerrero, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en el estado venezolano de Bolívar.

Según explicó, Venezuela aportó la información de inteligencia que permitió localizar al cabecilla y coordinar el despliegue de fuerzas en tierra, facilitando el ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos.

"Lo importante es que existen oportunidades para la cooperación conjunta", afirmó Rodríguez durante la conversación. "Contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es fundamental para nosotros", agregó.

Asimismo, señaló que este acercamiento ha permitido avanzar en otros ámbitos. En ese contexto, recordó que miles de presos políticos han sido liberados como parte de una amnistía promovida por Estados Unidos, mientras ambas partes continúan negociando decenas de acuerdos económicos.

Delcy Rodríguez también se refirió a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, que la llevó a tomar el poder de la dictadura con el beneplácito de la administración de Donald Trump.

“Discutimos cómo se podrían establecer relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos y qué áreas de interés común podrían identificarse", dijo.