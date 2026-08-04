NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Fútbol

Ferran Torres aclara la polémica por su gorra con el lema “Make Spain Great Again” en los festejos del Mundial

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Ferran Torres celebrando su gol en la final de la Copa del Mundo-Foto: EFE
Ferran Torres celebrando su gol en la final de la Copa del Mundo-Foto: EFE
El delantero de la Selección de España y del FC Barcelona aclaró que la prenda usada tras ganar el Mundial 2026 no fue un gesto ideológico, mientras define su futuro.

Tres semanas después de anotar el gol que le dio a España su segundo título mundial, el delantero Ferran Torres rompió el silencio sobre la controversia destacada durante los festejos de la “Roja” cuando lució una gorra con el eslogan “Make Spain Great Again”.

El atacante aclaró en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN que la prenda no guardaba ninguna relación con mensajes partidistas o ideológicos.

“Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, aseveró el futbolista.

La frase empleada por el jugador es una clara adaptación del lema ideado por el presidente norteamericano Donald Trump (Make America Great Again). La coincidencia generó diversas interpretaciones en redes sociales y llegó a provocar una reacción de la propia Casa Blanca en la plataforma X, donde compartieron el video del jugador junto al mensaje. “Todo el mundo quiere subirse a la ola”.

o

Más allá de la controversia por la gorra, Ferran Torres aprovechó su gira de medios en Estados Unidos para sembrar incertidumbre sobre su futuro a nivel de clubes.

Aunque mantiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2027, el atacante reconoció en el programa Today Show de NBC que evalúa sus opciones para la temporada 2026-2027, entre las que figura una oferta del Paris Saint-Germain (PSG).

o

“Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, concluyó el jugador valenciano.

Temas relacionados:

Fútbol

Selección de España

Mundial 2026

Donald Trump

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Advertencia del CENTCOM a los buques que navegan el estrecho de Ormuz - Foto: AFP/Canva
CENTCOM

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio habla sobre elecciones en Venezuela: "En algún momento tiene que haber una transición"

Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Más de Deportes

Ver más
Jorge Iván del Valle completa la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU. - Foto: Jorge Iván del Valle
Natación

El colombiano Jorge Iván del Valle se convierte en el segundo latinoamericano en completar la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU.: nadó más de 70 kilómetros

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Selección Colombia ya conoce la terna arbitarl para el juego ante Suiza - Fotos: AFP/Canva
Mundial 2026

Esta es la terna latina que impartirá justicia en el juego Colombia vs. Suiza; el juez central ya aplicó la ley Vinicius

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Iván del Valle completa la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU. - Foto: Jorge Iván del Valle
Natación

El colombiano Jorge Iván del Valle se convierte en el segundo latinoamericano en completar la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU.: nadó más de 70 kilómetros

Banderas de Venezuela y Chile (Canva)
Régimen de Venezuela

Primero Perú y ahora Chile: El Gobierno de Kast y el régimen de Venezuela acordaron reactivar sus relaciones consulares

Nuevo estudio replantea los efectos de las tormentas solares sobre la Tierra - Foto NASA
Tormenta solar

Nuevo estudio advierte que los efectos de las tormentas solares sobre la Tierra pueden ser mucho más severos de lo que se había estimado

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Fútbol

"Nos tienen celos": Milei reacciona a comentarios contra la selección argentina tras el Mundial 2026

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Selección Colombia ya conoce la terna arbitarl para el juego ante Suiza - Fotos: AFP/Canva
Mundial 2026

Esta es la terna latina que impartirá justicia en el juego Colombia vs. Suiza; el juez central ya aplicó la ley Vinicius

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Comenzó la "potente" respuesta de EE. UU. sobre Irán tras ataques del régimen a bases de EE. UU.: "decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023