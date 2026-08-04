Ferran Torres aclara la polémica por su gorra con el lema “Make Spain Great Again” en los festejos del Mundial

Tres semanas después de anotar el gol que le dio a España su segundo título mundial, el delantero Ferran Torres rompió el silencio sobre la controversia destacada durante los festejos de la “Roja” cuando lució una gorra con el eslogan “Make Spain Great Again”.

El atacante aclaró en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN que la prenda no guardaba ninguna relación con mensajes partidistas o ideológicos.

“Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, aseveró el futbolista.

La frase empleada por el jugador es una clara adaptación del lema ideado por el presidente norteamericano Donald Trump (Make America Great Again). La coincidencia generó diversas interpretaciones en redes sociales y llegó a provocar una reacción de la propia Casa Blanca en la plataforma X, donde compartieron el video del jugador junto al mensaje. “Todo el mundo quiere subirse a la ola”.

Más allá de la controversia por la gorra, Ferran Torres aprovechó su gira de medios en Estados Unidos para sembrar incertidumbre sobre su futuro a nivel de clubes.

Aunque mantiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2027, el atacante reconoció en el programa Today Show de NBC que evalúa sus opciones para la temporada 2026-2027, entre las que figura una oferta del Paris Saint-Germain (PSG).

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“Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, concluyó el jugador valenciano.