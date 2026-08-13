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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Gobierno de Colombia
Programa: Club de Prensa

"No van a tener un rincón seguro": así serán los operativos de Estados Unidos en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Los criminales de Colombia tienen las horas contadas, esto tras conocerse que Estados Unidos va a empezar a llevar ataques coordinados en territorio colombiano y a realizar operaciones militares en conjunto para combatir a los narcotraficantes. Para hablar sobre este tema, el coronel en retiro Carlos Javier Soler, abogado constitucionalista, y Vanessa Vallejo, analista de Voz US, conversaron con el programa Club de Prensa.

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