¿Qué elementos tendrían en Chile para vincular a Diosdado en el caso del asesinato de Ronald Ojeda?

Este jueves comenzó el juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, uno de los acusados por el secuestro y asesinato del general venezolano Ronald Ojeda en Chile. La investigación también apunta contra el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello como autor intelectual de este crimen al asegurar que habría contratado a integrantes del temido Tren de Aragua para ejecutar el asesinato. Para hablar sobre este tema, Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Venezuela en Chile, conversó con El Informativo de NTN24.