NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
Tenis

Alcaraz revalida el título de Tokio: iguala hazaña tras vencer a Lehecka

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Carlos Alcaraz, reconocido tenista español - Foto de EFE
Carlos Alcaraz, reconocido tenista español
El español venció al checo por 7-6 y 6-4 y logró su tercer título de 2026, apenas semanas después de regresar de una lesión.

Carlos Alcaraz de nuevo levantó un trofeo este martes al imponerse al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4 en la final del ATP 500 de Tokio, donde pudo defender el título conseguido el año pasado.

o

El español, número tres del mundo, necesitó una hora y 36 minutos para ganar un partido que inició cuesta arriba. Lehecka rompió el servicio de Alcaraz en el primer juego y llegó a ponerse 2-0, aprovechando las dificultades al principio del murciano.

Alcaraz, no obstante, reaccionó de forma rápida. Recuperó el quiebre en el sexto juego luego de un intercambio de 16 puntos y llevó el primer set hasta el desempate. Allí consiguió demostrar su mayor variedad de golpes y cerró la manga por 7-6(4).

La segunda parte del partido mantuvo la igualdad hasta el 3-3. En ese momento, Alcaraz aumentó el nivel, aprovechó los errores del checo y obtuvo el quiebre que terminó siendo decisivo. Después confirmó su servicio y se puso 5-3, quedando a un solo juego de ganar.

Lehecka sostuvo la presión y disminuyó la diferencia a 5-4, pero el español no dejó que el partido se complicara. Alcaraz alcanzó al 40-0 en el décimo juego y selló el campeonato en su primera oportunidad.

El triunfo tiene representa algo especial porque es el primer título de Alcaraz desde su retorno a la competición luego de una baja de varios meses por una lesión en la muñeca derecha. El español entró de nuevo al circuito en el Abierto de Estados Unidos y requirió dos torneos para conquistar otra vez un campeonato.

o

De igual forma, Alcaraz se transformó en el primer campeón que logra defender el título del torneo de Tokio desde Pete Sampras, quien lo pudo hacer en las ediciones de 1993 y 1994. Además, mantiene un récord perfecto de diez triunfos en sus participaciones en el torneo japonés.

El trofeo es el tercero de Alcaraz en 2026, después de sus conquistas en el Abierto de Australia y Doha. Su palmarés llegara ahora a los 27 títulos ATP, una cifra con la que iguala al también español David Ferrer y se queda entre los jugadores más destacados de su generación.

Temas relacionados:

Tenis

Tenista

Carlos Alcaraz

Deportes

Tokio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Deportes

Ver más
Pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Beisbolista venezolano silenció abucheos que recibía con jonrón de tres carreras en la MLB: así se vivió el emocionante 'batazo'

Cristiano Ronaldo - EFE
Cristiano Ronaldo

“Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no”: Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras discrepancias con Jorge Jesús

Lamine Yamal | Foto: EFE
Balón de Oro

"Es amigo de Kylian": así fue la directa respuesta de Lamine Yamal por ser excluido de podio de mejores jugadores del mundo hecho por el actual ganador del Balón de Oro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE-Foto: EFE
DANE

Abelardo de la Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado

Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
Secretario General de la ONU

Mujer latinoamericana lidera tercera votación informal para ser la Secretaria General de la ONU en reemplazo de António Guterres

Daniel Ortega y Rosario Murillo - Foto: AFP
Régimen de Nicaragua

Esto dice la resolución sobre Nicaragua que votarán en la OEA: "Washington ejerce máxima presión"

Fotos - Captura X: @Ejercito_Div7
Clan del Golfo

Impactantes imágenes del macrooperativo de Abelardo de la Espriella y la DEA para capturar cabecilla criminal

Avenida Boyacá, popularmente conocida como la 'Cota Mil' (Caracas, Venezuela) - Foto de referencia: X
Caracas

La Cota Mil tendrá cierre nocturno entre los distribuidores Baralt y San Bernardino hasta el 30 de septiembre

Pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Beisbolista venezolano silenció abucheos que recibía con jonrón de tres carreras en la MLB: así se vivió el emocionante 'batazo'

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio-Foto: AFP
Marco Rubio

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023