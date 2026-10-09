“Gracias Argentina”: Messi agradece a su país tras despedirse de la selección y cierra una etapa histórica

Lionel Messi de nuevo expresó su gratitud a los aficionados argentinos después de disputar el martes 6 de octubre su partido de despedida de la selección nacional. Dos días después, el futbolista compartió en Instagram una fotografía con la camiseta especial que obtuvo en el homenaje en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina”, escribió el delantero con la imagen en la que sostiene la camiseta con el número 10 y la palabra ´Gracias’ en la espalda.

El mensaje fue una nueva muestra de agradecimiento luego de una carrera internacional de más de 20 años, en la que Messi pasó de recibir críticas a ser una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol argentino.

El último encuentro del capitán con la selección se disputó ante Benín y finalizó con una victoria argentina por 3-0. Messi anotó uno de los goles y participó en las jugadas de los otros dos, frente más de 85.000 espectadores que fueron al Monumental para acompañarlo en su despedida.

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste, el astro jugó 208 partidos y anotó 126 goles, números que lo sitúan como el jugador con más apariciones y el máximo goleador histórico de la selección. De igual forma fue protagonista de los principales títulos de su etapa internacional, entre ellos el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

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La despedida representa el cierre de su etapa como internacional, pese a que Messi seguirá su carrera profesional en el Inter Miami. Su mensaje, corto y directo, puso el foco en el vínculo con el público argentino y en el agradecimiento por el recorrido que fue compartido.