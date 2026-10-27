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Regreso María Corina Machado

“Después del Orinoco, el 25 de octubre nació un gran río de gente”: Perkins Rocha habló con NTN24 sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela y la ruta electoral

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El abogado y asesor jurídico de la líder opositora aseguró que su regreso busca fortalecer el liderazgo interno y destacó el papel de los ciudadanos en una eventual transición democrática.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela, después de permanecer fuera del país, generó nuevas expectativas sobre el futuro político de la nación. En medio de este escenario, Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la dirigente opositora, habló con NTN24 sobre el significado de su retorno, el papel de la ciudadanía y las perspectivas de una eventual transición democrática.

Durante la entrevista, Rocha sostuvo que la llegada de Machado permite llenar el vacío de liderazgo que, a su juicio, quedó después del 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense. Según el abogado, el regreso de la dirigente representa una oportunidad para reactivar la organización ciudadana y avanzar en la búsqueda de un cambio político.

Es un vacío que, si bien se creó a partir del 3 de enero, con una expectativa positiva de cubrir ese vacío, no se había saldado en la sociedad”, explicó Rocha durante la conversación con el canal internacional.

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El asesor jurídico también recordó la importancia de la movilización ciudadana y de las expectativas que surgieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición sostuvo que Edmundo González Urrutia había obtenido la victoria. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al dictador Nicolás Maduro, pero no publicó resultados desglosados por mesa que permitieran verificar de manera independiente el resultado anunciado, mientras que la oposición presentó actas para respaldar su denuncia de fraude.

El mensaje de Perkins Rocha sobre el regreso de María Corina Machado

Uno de los momentos destacados de la entrevista se produjo cuando Rocha describió la movilización de ciudadanos que acompañaron a Machado durante su regreso al país. El abogado utilizó una comparación con el río Orinoco para dimensionar el respaldo que, según afirmó, recibió la dirigente.

Yo me sorprendo de lo que nace en ella: no solamente agradecimiento, sino una más amplia capacidad de responsabilidad”, manifestó al referirse a la reacción de Machado frente al apoyo de sus seguidores.

Rocha también aseguró que detrás de la líder opositora hay hombres y mujeres dispuestos a continuar la lucha política, incluso ante las dificultades que pueda representar el proceso. En ese sentido, insistió en que la responsabilidad de Machado trasciende sus intereses personales y partidistas.

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Ya no es una simple amiga, ya es una amiga premio Nobel”, expresó al destacar que la dirigente tiene un compromiso que, desde su perspectiva, involucra a toda Venezuela y podría tener repercusiones en la región.

El abogado señaló, además, que la reconstrucción institucional del país no puede realizarse de espaldas a los ciudadanos. Para Rocha, la participación popular debe ser un componente central de cualquier proceso que busque recuperar la legitimidad de las instituciones.

Del mismo modo, Perkins habló de lo que sintió al poder abrazar de nuevo a María Corina Machado.

Me quedó una gran satisfacción de cubrir el anhelo que teníamos de reencontrarnos, de saber que estaba luchando por nosotros, de que sabíamos que no nos iba a fallar, que nunca nos ha fallado”, aseveró.

¿Habrá elecciones en Venezuela en 2027?

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. Rocha mencionó el 24 de julio de 2027 como una fecha que considera simbólicamente importante, por coincidir con el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar.

Sin embargo, aclaró que se trata de una fecha que ha considerado personalmente y que espera que Machado pueda evaluar. No confirmó que exista una convocatoria electoral oficial para ese día.

Pareciera que esa fecha tiene un significado histórico, simbólico y absolutamente ciudadano en cuanto a la libertad de Venezuela”, afirmó.

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Sus declaraciones se conocen en un momento en el que Estados Unidos ha planteado la necesidad de reformar las instituciones electorales venezolanas antes de celebrar comicios que puedan considerarse libres y transparentes. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló el 26 de octubre que es necesario renovar la estructura electoral y avanzar en cambios institucionales para garantizar elecciones legítimas.

Por ahora, no existe una fecha electoral oficialmente anunciada. La posibilidad de celebrar comicios en 2027 dependerá de las decisiones políticas y de los avances que se produzcan en las negociaciones sobre la transición.

Rocha, por su parte, evitó revelar detalles sobre los planes estratégicos de Machado y sostuvo que será ella quien deberá explicar al país los próximos pasos. No obstante, insistió en que su regreso representa una oportunidad para reorganizar a las fuerzas opositoras y fortalecer la participación ciudadana.

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