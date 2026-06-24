NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela revelará deuda de 240.000 millones de dólares antes de la que podría ser la mayor reestructuración registrada, según el Financial Times

junio 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez - Foto EFE
Aunque el régimen había dicho que publicaría su evaluación a finales de junio, el prestigioso medio británico adelantó que ahora podría publicarse a principios del próximo mes.

El régimen de Venezuela está a punto de revelar una deuda mayor de lo esperado, de 240.000 millones de dólares, mientras se prepara para lo que podría ser la mayor reestructuración de deuda registrada, informó el miércoles el Financial Times, que citó fuentes familiarizadas con los planes.

TE PUEDE INTERESAR

La dictadura, que se encuentra en situación de impago desde 2017 y cuya cabeza, Nicolás Maduro, fue capturada por las fuerzas de Estados Unidos en enero, contrató a la firma consultora de Estados Unidos Centerview Partners para evaluar sus pasivos.

o

Los analistas habían estimado previamente el total entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero sus aproximaciones se habrían quedado cortas ante a la cifra revelada por el periódico británico especializado en negocios y economía.

Ahora con Delcy Rodríguez —quien fuera vicepresidente de Maduro antes de su extracción del país— como líder interina, el régimen había dicho que publicaría su evaluación a finales de junio, pero el Financial Times adelantó que ahora podría publicarse a principios del próximo mes.

Los bonos venezolanos, que retrocedieron durante el último mes tras un fuerte repunte después de la captura de Maduro, subieron hasta 1 centavo por dólar tras la publicación del informe, al igual que los de la petrolera estatal manejada por el régimen PDVSA.

Según el prestigioso medio con sede en Londres, un análisis del Marco Macroeconómico, que también se publicará a finales de mes, estimaría la producción económica anual del país sudamericano en unos 100.000 millones de dólares, lo que implicaría una relación deuda/PIB superior al 200%.

Los analistas de la firma de investigación Tellimer dijeron que la estimación de deuda, mayor de lo esperado, podría afectar las "hipótesis de recuperación" de los tenedores de bonos, es decir, lo que los acreedores pueden esperar recuperar después de la reestructuración.

Ese riesgo podría ser mayor "si el perímetro final de acreedores es más amplio de lo esperado y si las reclamaciones concurrentes (de aquellos que quieren que Caracas les pague) diluyen las recuperaciones para los tenedores de bonos", añadieron.

La información fue revelada mientras Estados Unidos lleva a cabo en Venezuela un proceso de tres fases para lograr la transición hacia la democracia tras el operativo militar en Caracas en el que además fue capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores.

o

Dicho proceso triple incluyó en primer lugar la estabilización del país para que no cayera en el "caos", seguida por la recuperación económica y la reconciliación que permitiría llegar después a la transición, sobre la que aun se desconocen los detalles, pero se cree que podría estar relacionada con elecciones presidenciales de las que haga parte el equipo de María Corina Machado y Edmundo González.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Economía Venezuela

Deuda

Crisis económica en Venezuela

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todavía hay presos políticos esperando volver a casa": familiares de prisioneros del régimen venezolano en medio de vigilia frente a Embajada de EE. UU. en Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Economía

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU., Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Fotos: EFE
Aranceles

Estados Unidos acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y amenaza con imponerle aranceles del 25%

Pesos colombianos - Foto Canva de referencia
Dinero

Revelan uno de los errores más frecuentes al recibir la prima: "Se va de las manos en muy poco tiempo"

Dinero | Foto Canva
Banco Interamericano de Desarrollo

Millonaria deuda que mantiene el régimen de Venezuela impediría que dos de los bancos más importantes del mundo operen en el país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
OTAN

Dron ruso cayó en un país miembro de OTAN e hirió a dos personas, entre ellas un menor de edad

La suerte de Neymar vuelve a poner en alerta a Brasil ¿Qué se sabe de su lesión?
Neymar

Fin de los rumores: Neymar se pierde el debut con Brasil en el Mundial y están a la espera de que pueda volver a entrenamientos

Mercedes-Benz Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

Estación Espacial Internacional (EEI) - AFP
Nasa

Así fue el incidente por fuga de aire en la Estación Espacial Internacional que activó los protocolos de evacuación por varios minutos

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Venezuela está floreciendo de nuevo": María Corina Machado en discurso desde Oslo en el que remarcó que regresará pronto a su país

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump firmó orden ejecutiva que le da al gobierno de Estados Unidos acceso para revisar modelos de IA antes de su lanzamiento

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre