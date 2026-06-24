Régimen de Venezuela revelará deuda de 240.000 millones de dólares antes de la que podría ser la mayor reestructuración registrada, según el Financial Times

El régimen de Venezuela está a punto de revelar una deuda mayor de lo esperado, de 240.000 millones de dólares, mientras se prepara para lo que podría ser la mayor reestructuración de deuda registrada, informó el miércoles el Financial Times, que citó fuentes familiarizadas con los planes.

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La dictadura, que se encuentra en situación de impago desde 2017 y cuya cabeza, Nicolás Maduro, fue capturada por las fuerzas de Estados Unidos en enero, contrató a la firma consultora de Estados Unidos Centerview Partners para evaluar sus pasivos.

Los analistas habían estimado previamente el total entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero sus aproximaciones se habrían quedado cortas ante a la cifra revelada por el periódico británico especializado en negocios y economía.

Ahora con Delcy Rodríguez —quien fuera vicepresidente de Maduro antes de su extracción del país— como líder interina, el régimen había dicho que publicaría su evaluación a finales de junio, pero el Financial Times adelantó que ahora podría publicarse a principios del próximo mes.

Los bonos venezolanos, que retrocedieron durante el último mes tras un fuerte repunte después de la captura de Maduro, subieron hasta 1 centavo por dólar tras la publicación del informe, al igual que los de la petrolera estatal manejada por el régimen PDVSA.

Según el prestigioso medio con sede en Londres, un análisis del Marco Macroeconómico, que también se publicará a finales de mes, estimaría la producción económica anual del país sudamericano en unos 100.000 millones de dólares, lo que implicaría una relación deuda/PIB superior al 200%.

Los analistas de la firma de investigación Tellimer dijeron que la estimación de deuda, mayor de lo esperado, podría afectar las "hipótesis de recuperación" de los tenedores de bonos, es decir, lo que los acreedores pueden esperar recuperar después de la reestructuración.

Ese riesgo podría ser mayor "si el perímetro final de acreedores es más amplio de lo esperado y si las reclamaciones concurrentes (de aquellos que quieren que Caracas les pague) diluyen las recuperaciones para los tenedores de bonos", añadieron.

La información fue revelada mientras Estados Unidos lleva a cabo en Venezuela un proceso de tres fases para lograr la transición hacia la democracia tras el operativo militar en Caracas en el que además fue capturada la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Dicho proceso triple incluyó en primer lugar la estabilización del país para que no cayera en el "caos", seguida por la recuperación económica y la reconciliación que permitiría llegar después a la transición, sobre la que aun se desconocen los detalles, pero se cree que podría estar relacionada con elecciones presidenciales de las que haga parte el equipo de María Corina Machado y Edmundo González.