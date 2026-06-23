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Martes, 23 de junio de 2026
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Presos políticos

"Todavía hay presos políticos esperando volver a casa": familiares de prisioneros del régimen venezolano en medio de vigilia frente a Embajada de EE. UU. en Caracas

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Aunque el régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, dice que cerca de 900 personas han sido "liberadas", los familiares de los detenidos restantes denuncian condiciones críticas y lentitud en los procesos.

Familiares de presos políticos venezolanos tienen poco más de dos semanas de vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

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Desde el lugar, allegados de los prisioneros políticos dicen que la respuesta del gobierno Trump es insuficiente.

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"Solo nos ha recibido el jefe de seguridad de la embajada. Todavía hay presos políticos esperando volver a casa”, dijo a NTN24 Gabriela Álvarez, familiar del preso político Gabriel Guerra.

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Según diferentes organizaciones de derechos humanos en Venezuela, 373 es el número de presos políticos en la nación caribeña.

Aunque el régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, dice que cerca de 900 personas han sido "liberadas", los familiares de los detenidos restantes denuncian condiciones críticas y lentitud en los procesos.

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