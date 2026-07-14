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Martes, 14 de julio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Con mensajes como estos las disidencias de las Farc habrían presionado a la comunidad en varias regiones para que presuntamente votara por Iván Cepeda

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
"A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar. Quien no lo tenga debe soportar el porqué y quien no tenga cómo demostrar que le fue imposible tendrá una sanción de nuestra parte", señala uno de los mensajes.

El programa La Noche de NTN24 accedió a mensajes de WhatsApp donde presuntamente las disidencias de las Farc amenazaban a campesinos y líderes sociales para que presuntamente votarán por el candidato Iván Cepeda.

"A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar. Quien no lo tenga debe soportar el porqué y quien no tenga cómo demostrar que le fue imposible tendrá una sanción de nuestra parte", señala uno de los mensajes.

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Y agrega: "Se reitera la prohibición de hacer proselitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país. Quien lo haga deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera".

Precisamente, la Fundación Misión Colombia Transparente radicó ante la Fiscalía General de Colombia una denuncia penal por presunto constreñimiento al sufragante en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

El documento señala irregularidades en aproximadamente 3,9 millones de votos concentrados a favor del candidato oficialista Iván Cepeda en zonas donde operan grupos armados ilegales.

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