"Cuenta con mi total y completo respaldo": Trump dedica sentidas palabras a María Elvira Salazar antes de las elecciones en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar para las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre y solicitó a los votantes del distrito 27 de Florida que acudan a las urnas para apoyar su reelección.

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Por medio de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario elogió el trabajo de la legisladora en el Congreso y destacó sus posiciones sobre economía, impuestos, seguridad fronteriza, energía y defensa. “María Elvira Salazar cuenta con mi total y completo respaldo para la reelección”, escribió Trump al cerrar su anuncio.

El presidente igualmente hizo un llamado directo a los electores: “¡SALGAN A VOTAR POR MARÍA!”.

En su publicación, Trump aseguró que Salazar trabaja para impulsar la economía norteamericana, reducir impuestos y regulaciones, promover los productos fabricados en Estados Unidos y fortalecer la producción energética del país. Además, destacó su respaldo a las Fuerzas Armadas, los veteranos y la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas.

El respaldo presidencial estuvo acompañado de fuertes críticas contra Eliott Rodriguez, candidato demócrata que compite con Salazar por el escaño del distrito 27 de Florida, una circunscripción que también incluye sectores de Miami y otras localidades del condado de Miami-Dade.

Trump lo describió como un “demócrata de la izquierda radical” y aseguró que se opone a las propuestas republicanas para eliminar los impuestos acerca de las propinas, las horas extras y los beneficios del Seguro Social.

El mandatario de igual forma le atribuyó posiciones favorables a aumentos de impuestos y a una política migratoria de fronteras abiertas. Por otra parte, cuestionó sus posturas acerca de la participación de personas transgénero en competencias deportivas femeninas y los tratamientos de transición de género para menores.

“¡Eliott Rodriguez es imprudente, radical y peligroso!”, escribió el presidente. Estas afirmaciones on correspondientes a los señalamientos de Trump en la campaña y hacen parte de su mensaje de apoyo a la congresista republicana.

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La intervención de Trump llega tras semanas de tensiones públicas con Salazar por las políticas migratorias de su administración. En septiembre, la congresista publicó un video cuestionando algunas operaciones de control migratorio y advirtió al mandatario que ciertos esfuerzos “han ido demasiado lejos”.

“Los mismos hispanos que te ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, aseguró entonces la legisladora en un mensaje dirigido al presidente.

Pese a las discrepancias, Trump sostuvo su apoyo a Salazar y finalmente hizo formal su respaldo para la contienda electoral.

La congresista quiere conservar el escaño que ocupa desde 2021, mientras Rodriguez trata de arrebatarle la representación republicana en un distrito con una importante población hispana. La elección de este martes va a definir quién ocupará el puesto en la Cámara de Representantes en el próximo periodo legislativo.