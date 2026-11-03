NTN24
Martes, 03 de noviembre de 2026
Martes, 03 de noviembre de 2026
Estados Unidos

"Cuenta con mi total y completo respaldo": Trump dedica sentidas palabras a María Elvira Salazar antes de las elecciones en Florida

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump y María Elvira Salazar (EFE)
Donald Trump y María Elvira Salazar (EFE)
El presidente respaldó la reelección de la congresista republicana y lanzó fuertes acusaciones en contra de su rival demócrata, Eliott Rodriguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar para las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre y solicitó a los votantes del distrito 27 de Florida que acudan a las urnas para apoyar su reelección.

o

Por medio de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario elogió el trabajo de la legisladora en el Congreso y destacó sus posiciones sobre economía, impuestos, seguridad fronteriza, energía y defensa. “María Elvira Salazar cuenta con mi total y completo respaldo para la reelección”, escribió Trump al cerrar su anuncio.

El presidente igualmente hizo un llamado directo a los electores: “¡SALGAN A VOTAR POR MARÍA!”.

En su publicación, Trump aseguró que Salazar trabaja para impulsar la economía norteamericana, reducir impuestos y regulaciones, promover los productos fabricados en Estados Unidos y fortalecer la producción energética del país. Además, destacó su respaldo a las Fuerzas Armadas, los veteranos y la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a portar armas.

El respaldo presidencial estuvo acompañado de fuertes críticas contra Eliott Rodriguez, candidato demócrata que compite con Salazar por el escaño del distrito 27 de Florida, una circunscripción que también incluye sectores de Miami y otras localidades del condado de Miami-Dade.

Trump lo describió como un “demócrata de la izquierda radical” y aseguró que se opone a las propuestas republicanas para eliminar los impuestos acerca de las propinas, las horas extras y los beneficios del Seguro Social.

El mandatario de igual forma le atribuyó posiciones favorables a aumentos de impuestos y a una política migratoria de fronteras abiertas. Por otra parte, cuestionó sus posturas acerca de la participación de personas transgénero en competencias deportivas femeninas y los tratamientos de transición de género para menores.

“¡Eliott Rodriguez es imprudente, radical y peligroso!”, escribió el presidente. Estas afirmaciones on correspondientes a los señalamientos de Trump en la campaña y hacen parte de su mensaje de apoyo a la congresista republicana.

o

La intervención de Trump llega tras semanas de tensiones públicas con Salazar por las políticas migratorias de su administración. En septiembre, la congresista publicó un video cuestionando algunas operaciones de control migratorio y advirtió al mandatario que ciertos esfuerzos “han ido demasiado lejos”.

“Los mismos hispanos que te ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, aseguró entonces la legisladora en un mensaje dirigido al presidente.

Pese a las discrepancias, Trump sostuvo su apoyo a Salazar y finalmente hizo formal su respaldo para la contienda electoral.

La congresista quiere conservar el escaño que ocupa desde 2021, mientras Rodriguez trata de arrebatarle la representación republicana en un distrito con una importante población hispana. La elección de este martes va a definir quién ocupará el puesto en la Cámara de Representantes en el próximo periodo legislativo.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Internacional

María Elvira Salazar

Donald Trump

Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“LO INICIÓ HUGO CHÁVEZ”: Zair Mundaray analiza la presencia del ELN en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Ahora sí quieren negociar: pandillas de Haití piden mediación a La ONU tras operativos de Bukele

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No va a durar mucho más, es un país fracasado": la advertencia de Trump sobre el régimen de Cuba

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Nicolás Maduro

El máximo cabecilla de las Farc: documento reveló que Maduro y Cilia se reunieron con alias "Timochenko"

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

Papa León XIV (EFE)
Papa

Tirón de orejas del papa León XIV a los sistemas de IA: "las máquinas son instrumentos, no personas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Nicolás Maduro

El máximo cabecilla de las Farc: documento reveló que Maduro y Cilia se reunieron con alias "Timochenko"

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

FMI / FOTO: AFP
Economía Colombia

El Fondo Monetario Internacional advierte que la situación fiscal de Colombia "no es sostenible" y anuncia su apoyo al gobierno de De la Espriella

Papa León XIV (EFE)
Papa

Tirón de orejas del papa León XIV a los sistemas de IA: "las máquinas son instrumentos, no personas"

Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

DE LA ESPRIELLA CONTRAATACA "CON TODA LA FUERZA": macro operativo en Tolima tras trágico atentado

Dólar - Canva
Economía Mundial

Estos son los principales riesgos que amenazan la estabilidad económica, según Raphael Bergoeing

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Oliver Blanco- Fotos: EFE
Régimen venezolano

Sin apretón de manos: primeras imágenes de la reunión entre el secretario Marco Rubio y Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano, en Washington

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023