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Abelardo de la Espriella

“La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños”: De la Espriella rechazó la detención de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Este caso está relacionado con el contenido que Adrián ha difundido en plataformas digitales, particularmente con el documental en el que aborda los tratamientos asociados con los procesos de transición de género en niños.

Samuel Adrián, conocido por dirigir el documental Colombia: fábrica de niños trans, fue arrestado este domingo 13 de septiembre en Bogotá, después de arribar al aeropuerto internacional El Dorado. El procedimiento se habría originado en una orden judicial emitida en el país por un presunto desacato relacionado con publicaciones realizadas por el investigador en su canal de YouTube.

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La situación fue confirmada por la Policía de Bogotá, que aclaró las circunstancias en las que se produjo el procedimiento. Según explicó la institución, Adrián no fue capturado por la presunta comisión de un delito penal, sino que se trata de un arresto dispuesto por un juez dentro de un proceso de desacato.

Luego de su llegada a la terminal aérea, el creador de contenido fue llevado a una estación ubicada en las instalaciones del aeropuerto, mientras las autoridades adelantan el protocolo correspondiente frente a la orden judicial.

Este caso está relacionado con el contenido que Adrián ha difundido en plataformas digitales, particularmente con el documental en el que aborda los tratamientos asociados con los procesos de transición de género en niños y adolescentes en Colombia. La producción generó atención y debate debido al enfoque planteado sobre estas intervenciones y las experiencias de menores de edad en el país.

Debido a esto, el presidente Abelardo De la Espriella decidió pronunciarse en su cuenta oficial de X sobre la compleja situación que rodeaba al creador de contenido. El mandatario envió un contundente mensaje, en el que puso la lupa sobre lo sucedido.

El jefe de Estado mencionó el arresto de 10 días del director y señaló que se debía abrir un debate nacional sobre las consecuencias irreversibles que este denunciaba.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, escribió.

De la Espriella, de igual manera, hizo un llamado al Congreso de la República, asegurando que había límites y prohibiciones que se debían tener en cuenta en estos casos relacionados con menores.

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Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores. La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, señaló.

Finalmente, el presidente afirmó que en su Gobierno todo comienza defendiendo a los niños y la potestad de los padres.

No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”, agregó.

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